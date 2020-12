By

Idea Natale 2020: cerchi un po’ di spensieratezza con i tuoi bambini in questo periodo difficile? Riscopri tutta la magia del Mercante in Fiera. Il divertimento è assicurato, fidati!

Il Natale 2020 sarà diverso dagli altri. Sullo sfondo della festa più bella dell’anno, questa volta, ci saranno divieti e restrizioni imposte dall’ultimo Dpcm del Governo. La pandemia, purtroppo, continua a piegare in due il mondo.

Il ritorno alla normalità sarà lento e graduale ma, comunque, vale la pensa non abbattersi e vivere la magia del Natale come meglio si può. La parola d’ordine è sorridere, sempre e comunque, soprattutto se si hanno figli piccoli per i quali va preservata, il più possibile, la magica atmosfera delle festività natalizie.

Lasciati alle spalle ansie e preoccupazioni. Resetta tutti i pensieri negativi e vivi i giorni di festività in condivisione con i tuoi figli. Riscopri la magia dei piccoli gesti dal sapore antico. Rivivi tutto il piacere di un gioco da tavola intramontabile come il Mercante in Fiera. Sai come si gioca? Conosci le regole? Facciamo il punto insieme.

DESCRIZIONE BASILARE – Il Mercante in Fiera è un gioco basato su carte sulle quali ci sono figure particolari. Esistono poi mazzi di carte personalizzati, caratterizzati dalle figure più disparate (animali, costumi, personaggi mitologici). E’ un gioco di carte piuttosto datato, per il quale è stato creato persino un quiz televisivo.

GIOCATORI- Non c’è un numero preciso. Più sono i partecipanti e più ci si diverte!

MAZZO – Nel Mercante in Fiera si usano 2 mazzi identici da 40 carte ciascuno le cui carte rappresentano ognuna una figura diversa. Il dorso dei due mazzi è di colore differente, per lo più rosso e blu.

REGOLE – Uno dei partecipanti deve proporsi come mercante, ovvero come colui che dirigerà il gioco. Sarà lui che, dopo aver fatto pagare ad ogni giocatore la cifra convenuta, inizierà a distribuire le carte da uno dei due mazzi (ad esempio da quello blu) nella stessa quantità per ogni giocatore. Verranno messe da parte le carte avanzate, almeno 3/4 del mazzo, che verranno rivendute poi all’asta.

Ad esempio, per otto giocatori, verranno date tre carte e sedici avanzeranno. Ogni giocatore, una volta ricevute le carte, le dovrà posizionare avanti a sé, rigorosamente scoperte. Il mercante darà così inizio all’asta.

E’ preferibile, prima di vendere le carte all’asta, ripetere il bando per tre volte, così da avere più soldi da mettere nel piattino. Distribuite tutte le carte, la somma ottenuta dalle aste viene suddivisa in premi (dal valore più basso al più alto).

A questo punto, tocca ancora una volta al mercante, che sceglie e posiziona sul tavolo, da 3 a 6 carte coperte estratte dal mazzo rosso. Si tratta di quelle vincenti, su cui verranno posizionati i premi. Per mantenere un po’ alta la tensione del gioco, il banditore scoprirà per ultime le carte “misteriose”.

PUNTEGGIO – Il valore delle carte vincenti viene assegnato a proprio piacimento dal mercante, a seconda del ricavato ottenuto dalle aste.

Il Mercante in Fiera è un gioco antichissimo, risale addirittura al 1522. E’ stato riadattato nel corso del tempo, fino ad arrivare alle moderne versioni da tavolo che conosciamo.

Idea Natale 2020: Mercante in Fiera per tutta la famiglia!

Il Mercante in Fiera è un gioco perfetto per tutta la famiglia. Premesso che ci sono delle versioni appositamente create per i più piccoli, e comunque possibile coinvolgerli sempre, anche se al tavolo prevalgono gli adulti, magari facendo commentare loro le buffe figure che compaiono sui mazzi di carte.

I giochi da tavolo favoriscono la condivisione, il piacere di una sana risata all’insegna dell’allegria. In questo periodo così tormentato, ne abbiamo davvero un bisogno disperato!

Per questo Natale, anche se strano, mattiamo al bando la tristezza! Facciamo largo alla felicità, ai sogni più cari che abbiamo. Il tempo degli abbracci ritornerà, è una certezza mista a speranza.

