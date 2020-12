Siero alla Bava di Lumaca: i benefici e le proprietà per la pelle

Il siero alla bava di lumaca è un cosmetico di origine naturale ricco di proprietà benefiche per la nostra pelle. Cosa è, quali sono le principali proprietà e come utilizzarlo.

Il siero viso è ormai un ‘must’ della beauty routine quotidiana, un prodotto dalla texture leggera ma ricco di sostanze nutrienti, anti età ed idratanti che si può applicare al mattino e alla sera su viso, collo e décolleté e per le donne più tenaci anche sulle mani, una delle parti del corpo che insieme al collo rivela l’età della donna.

Il siero alla bava di lumaca è uno dei più utilizzati in campo cosmetico e questo per le sue grandiose proprietà benefiche per la pelle. Scopriamo cosa è, quali sono le sue proprietà e come utilizzarlo. Scopri anche come preparare un olio antirughe per viso e collo.

Siero alla bava di lumaca: cosa è

Il siero alla bava di lumaca è un prodotto cosmetico creato con la secrezione naturale prodotta dalle lumache. Questa sostanza risulta essere molto benefica per la nostra pelle e viene secreta dal piede delle chiocciole, la si può osservare ogni qualvolta una lumachina si muove, fuoriuscire al suo passaggio.

La ‘bava’ risulta essere fondamentale per permettere loro di muoversi mantenendo aderenza con il terreno e inoltre funge da difesa per loro nei confronti di altri animali predatori e anche da ‘pronto soccorso’ in quanto capace di riparare i tessuti in modo veloce.

Questa ‘preziosa’ sostanza che può considerarsi un vero e proprio ‘elisir di bellezza’ viene utilizzata in cosmetica proprio per sfruttarne le caratteristiche benefiche a livello cutaneo e viene raccolta dalle lumache di allevamento, sottoposta ad un processo di purificazione e inserita in sieri o creme di bellezza.

Siero alla bava di lumaca: quali sono le proprietà benefiche per la pelle

La bava di lumaca è un prezioso ingrediente utilizzato nei prodotti cosmetici per la pelle e contiene tantissime sostanze perfette per prendersi cura della pelle:

mucopolisaccaridi

acido glicolico

collagene

elastina

allantoina

vitamine

sali minerali

Tutte queste sostanze conferiscono alla bava di lumaca e ai prodotti che la contengono moltissime caratteristiche e proprietà benefiche:

idratano in profondità

esfoliano la pelle delicatamente

leniscono la pelle irritata

eliminano macchie e discromie

levigano le cicatrici

levigano i segni dell’acne

migliorano l’aspetto delle smagliature

prevengono e curano i segni del tempo

aumentano l’elasticità della pelle

La concentrazione di ‘bava di lumaca’ in sieri e creme cambia di prodotto in prodotto, i più performanti sono senza dubbio quelli che contengono una percentuale di bava di lumaca dell’80%. Molti di questi ingredienti sono contenuti anche nel siero alla vitamina C perfetto per prendersi cura della pelle del viso.

Siero alla bava di lumaca: come utilizzarlo

Il Siero alla Bava di lumaca può essere utilizzato preferibilmente alla sera, ma alcuni prodotti riportano l’indicazione ‘sia al mattino che alla sera’, sul viso ben pulito e tonificato. Di solito i sieri si presentano in formulazione semi liquida per questo basteranno poche gocce di prodotto da applicare e massaggiare su viso, collo, décolleté e per chi vuole anche il dorso delle mani fino a completo assorbimento.

Il siero viso può essere utilizzato anche al posto della crema, per esempio come base trucco, perfetta perché poco grassa.

I risultati saranno visibili sin dalle prime applicazioni e chi prova il siero alla bava di lumaca, difficilmente abbandonerà questo eccezionale prodotto di bellezza che potrebbe diventare un bellissimo regalo di natale sia per una donna che per un uomo.