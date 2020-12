Oggi vi proponiamo uno spuntino delizioso preparato a ‘mo del vostro cioccolatino preferito: il kinder cereali, lalolafitfood ci ha davvero sorpresi! Con un pochino di fantasia, creatività e voglia di sperimentare ingredienti sano si possono creare delle vere e proprie prelibatezze!

La velocissima ricetta del kinder cereali fatto in casa è come un dolce al cucchiaio domenicale, soffice, cremoso, golosissimo. Eppure, è leggero, contiene poche calorie ed è ottimo quando si ha bisogno di una sferzata di energia per iniziare la giornata.

Ricetta del kinder cereali fatto in casa facilissimo, pronto in 2 minuti!

Spesso non ci rendiamo conto che, con pochissimi ingredienti, ciò che abbiamo in dispensa, sono possibili moltissimi abbinamenti che danno poi vita a spuntini o colazioni golose ed energetiche, ciò che ci vuole per non farci sentire in colpa anche quando siamo a dieta. Oggi ci ha pensato lalolafitfood, ispirata da una ricetta di HealtyDory, con il suo strepitoso kinder cereali fatto in caso, pochi ingredienti, pronto in soli 2 minuti, cremoso e buonissimo!

Se non doveste riuscire a reperire il grano saraceno soffiato (spesso difficile da trovare!), potete optare per il riso soffiato, o altri tipi di cereali, purché siano soffiati, requisito indispensabile se l’intento è quello di ricordare il famoso cioccolato.

Vi lascio il procedimento di questa buonissima jar

Ingredienti

4 cucchiai di grano saraceno soffiato

Latte vegetale q.b.

Yogurt greco senza lattosio/vegetale

Cacao amaro

Kinder cerali

Preparazione

Ho messo alla base dei fiocchi bagnati in un po’ di latte vegetale e ho poi alternato con strati di yogurt bianco e al cacao. Easy e veloce!

Un’idea formidabile ogni qual volta si desidera uno spuntino pratico, espresso e gustoso. Ottimo dopo un’intensa attività fisica ma, se servito in dei mini barattoli in vetro, molto grazioso da servire a tavola come dolcetto della domenica. Un modo per impreziosire il menù quando non si ha tempo di preparare un dolce elaborato, questo kinder cereali fatto in casa potrebbe essere la soluzione migliore, veloce e sfizioso!