Scopri come mangiare i dolci di Natale senza compromettere la linea.

Da oggi inizia ufficialmente il periodo delle feste. E con esso, inutile dirlo, si inizia anche a pensare ai tanti dolci da mangiare nelle varie occasioni. Natale è infatti uno dei periodi dell’anno più ricchi di leccornie da suddividere in quasi un mese di festa e ciò, inutile dirlo, non aiuta affatto la linea.

Per fortuna ci sono diversi accorgimenti che si possono prendere per togliersi gli sfizi senza prendere peso. Ed oggi cercheremo di scoprire quelli più utili. In questo modo sarà possibile godersi le feste senza soffrire troppo e tutto senza sensi di colpa.

Come gestire i dolci nel periodo delle feste

Chi ama il Natale sa bene come dall’8 Dicembre al 6 Gennaio sia facile cedere alle tentazioni, tra calendari dell’avvento ricchi di cioccolatini da scartare e dolci natalizi super golosi, le occasioni per dire di si ad una porzione di dolce sono davvero tanto. E spesso può essere difficile resistervi, specie dopo un anno difficile come quello appena trascorso.

La buona notizia è che mangiare pandoro e panettone senza ingrassare è possibile e tutto seguendo delle regole piuttosto semplici che, ovviamente, si possono applicare a tutti i dolci di Natale. Vediamo insieme quali sono le più efficienti ed importanti.

Mangiare sempre in modo bilanciato. La prima regola da seguire è quella di mangiare in modo bilanciato senza cedere alla tentazione di fare la fame in vista di un pranzo o di un dolce che si desidera da tempo. Il rischio è infatti quello di arrivare così affamati da mangiarne molto più di quanto non si farebbe normalmente e tutto senza godersi il dolce. Cosa che nella maggior parte dei casi porta a inutili sensi di colpa.

Distribuire i dolci nell’arco del periodo di festa. Invece di abbuffarsi e fare il pieno di dolci in poche occasioni, è preferibile inserirne piccole quantità ben distribuite. Ciò aiuterà a sentirsi sempre appagati e a non incorrere in abbuffate nate per via del timore di non poterne mangiare per chissà quanto tempo.

Bianciare i dolci. Gli alimenti ricchi di zucchero possono innalzare la glicemia, cosa che oltre a non far bene all’organismo finisce spesso e volentieri con il far prendere peso. Il consiglio è quindi quello di tenerli a fine pasto, dopo un secondo proteico e magari non troppo grasso. In questo modo si andrà a bilanciare il tutto e gli zuccheri entreranno in circolo meno rapidamente. Per colazioni e merende si può aggiungere dello yogurt o qualche cucchiaio di ricotta. In questo modo, tra le altre cose, ci si sentirà anche più sazi, finendo con il consumare meno dolce.

Contenersi con le dosi. Il trucco per non prendere peso è non eccedere con le quantità. Cosa che, se si sa di poter mangiare un dolce tutte le volte che si desidera, risulterà sicuramente più semplice. Un buon modo per riuscirci è prendere una piccola porzione e richiudere la confezione. Il tutto concedendosi il dolce senza distrazioni. Cosa che, anche se non sembra, aiuterà il cervello a placarne prima il bisogno.

Togliersi gli sfizi. Se si ha particolarmente voglia di un dolce, è bene non far durare questo bisogno nel tempo. Il rischio è infatti quello di sentir crescere la voglia e di mangiarne di più. Molto meglio inserire una fetta di pandoro a colazione e accompagnarla con un cappuccino di soia senza zucchero o con una porzione di yogurt greco senza zucchero.

Seguendo queste semplici regole, anche i dolci potranno essere mangiati senza troppi problemi. Ciò che conta è farlo sempre con moderazione e all’interno di un’alimentazione sana e bilanciata e, possibilmente affiancata da una buona attività fisica.

Attenzione: Se si segue una dieta con un nutrizionista o si soffre di determinate patologie è sempre meglio consultare il proprio medico in modo da gestirsi ne modo corretto e senza correre rischi.