La mamma di Alessia Marcuzzi difficilmente appare sul piccolo schermo. Oggi ha compiuto 70 anni ed è bellissima: sembra una ragazzina.

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo degli italiani. Il motivo di tale successo non è così da difficile da capire. Alessia è simpatica, spigliata e brava nel mestiere, senza dimenticare che più gli anni passano e più diventa bella. Tutte doti che l’hanno aiutata a costruire una solida carriera, che spazia dal piccolo schermo fino alla rete, perché Alessia, oltre a condurre programmi televisivi, è una vera e propria icona di stile.

Ma da chi avrà ereditato tutte queste doti? Molto probabilmente da sua madre che nonostante oggi abbia compiuto 70 anni, come scritto dalla conduttrice stessa sui social, tra l’altro recentemente ha confidato di aver iniziato un percorso di psicoterapia, che nonostante l’età appare più bella che mai.

La donna, però, difficilmente è apparsa sul piccolo schermo. Tant’è che la maggior parte dei telespettatori non ha mai visto il suo volto, ma ecco qui la mamma di Alessia Marcuzzi. Bellissima e fiera dei suoi 70 anni.

Alessia Marcuzzi, la mamma compie 70 anni: gli auguri della conduttrice

Alessia Marcuzzi, oltre a presentare sua madre al grande pubblico dei social, potete trovate gli scatti che ritraggono la donna insieme a suo marito non in fondo all’articolo, ne ha approfittato per farle anche una dedica in occasione del suo compleanno, mostrando fiera ai suoi fedeli sostenitori la bellissima donna che è sua madre.

“Oggi è il mio compleanno di mia madre” ha scritto fiera sui social, dove la scorsa volta aveva mostrato un inedito dettaglio che la lega a sua figlia. “Ha compiuto ben 70 anni” ha proseguito la bionda conduttrice. “E’ davvero incredibile” ha subito aggiunto Alessia. “Sembra davvero una pischella” ha concluso, mostrando fiera lo scatto di sua madre, che indossa un elegantissimo completo dalle tinte blu, che esalta a pieno tutta la sua eleganza e bellezza.

“E’ una bellissima donna Alessia” ha scritto una fan. “Sembra avere 20 anni, altro che 70!“ ha proseguito l’utente. “Bellissima donna, ma tu somigli tutta a tuo padre” ha commentato, invece, un altro fan della bionda conduttrice. E non sono nemmeno mancati gli auguri dei personaggi più amati del piccolo schermo. “Augurissimi Alessia!” le ha scritto Giovanni Ciacci, che recentemente ha annunciato di essere positivo al virus che da mesi, ormai, sta piegando il mondo intero.

La mamma di Alessia Marcuzzi compie 70 anni e, come avere potuto modo di vedere con i vostri stessi occhi, la conduttrice non sbagliava affatto quando diceva che non dimostra affatto la sua età, anzi, ma che piuttosto sembra essere una ragazzina. Gli utenti della rete, infatti, sembrano pensarla nello stesso identico modo e ne hanno approfittato, oltre che per porgere i loro complimenti alla madre della conduttrice, anche per ricordare ad Alessia da chi ha ereditato il suo bellissimo sorriso.