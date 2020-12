Gioca ad indovina il personaggio di Natale assieme ai tuoi bambini

By

Un gioco per il Natale in compagnia dei propri bambini senza spendere tanti soldi. Basteranno cartoncini e colori. Vediamo assieme.

La pandemia da Coronavirus ci costringe a restare a casa e non poter fare passeggiate in compagnia dei nostri bambini oppure attività all’aperto che possano coinvolgere l’intera famiglia per un Natale assieme.

Il 2020 ci costringe a cambiare le nostre abitudini, ma non è assolutamente detto che non si possano conquistare nuovi valori o nuove abitudini di famiglia che, perché no, potrebbero anche continuare nel tempo.

L’attività di seguito proposta è un modo poco costoso e molto creativo che ci permetterà di giocare coi nostri piccoli in sicurezza e fantasia.

Indovina il personaggio natalizio dopo averlo fatto disegnare

Il primo step per giocare a questo gioco è quello di avere:

cartoncini non trasparenti di colore bianco (in alternativa anche un altro colore chiaro purché non sia trasparente il tutto)

(in alternativa anche un altro colore chiaro purché non sia trasparente il tutto) matite per poter disegnare le figure

colori per poterle colorare

In questa prima fase del gioco bisognerà spiegare ai nostri bambini che devono disegnare su questi cartoncini almeno 8 personaggi natalizi.

A tal proposito sono preferibili: Babbo Natale, Mamma Natale, l’elfo biondo, l’elfo rosso, l’elfo castano, la renna dal naso rosso, la renna dal naso marrone, il Grinch, Jack Frost oppure Madre Natura.

I bambini sono liberi di disegnare questi personaggi in qualsiasi modo preferiscono. Basta che lo facciano su cartoncini colorati dello stesso colore, delle stesse dimensioni e che non ci aggiungano alcun elemento che vada al di fuori dei bordi delle carte. Nessun segno di riconoscimento sul cartoncino, sia fronte che retro.

Dopo aver disegnato tutti i personaggi sotto o sopra ognuno dei disegni va scritto il nome del personaggio in modo da renderlo totalmente identificabile.

A questo punto vanno raccolte queste “Cards dei personaggi” e mischiate.

A questo punto potrà iniziare l’altra fase del gioco.

Indovina il personaggio che ti è capitato: per un Natale 2020 all’insegna dell’indagine

Mischiate le carte vanno poi distribuite. Una sola carta per ciascun giocare che deve assolutamente non mostrare il proprio cartoncino agli altri concorrenti.

Il gioco è un uno contro tutti.

A turni ognuno può porre delle domande all’altro cercando di indovinare qualche caratteristica del personaggio per poi esercitare la propria memoria. Nessuno deve segnarsi nulla, ognuno deve ricordare le domande e capire quale sia il personaggio che l’altro possiede.

Vince chi indovina per primo il personaggio dell’altro.

Vuoi leggere altri consigli per organizzare le feste? Clicca su => Le Idee di Chedonna per Natale 2020