Alessia Marcuzzi e figlia Mia: due gocce d’acqua e stesso look per l’Albero di Natale. Maglione rosso, pantaloni chiaro, due bellezze – Foto.

Stesso look, stessi capelli biondi e stesso stile per Alessia Marcuzzi e la figlia Mia che, per decorare l’albero di Natale, hanno puntato su un maglione rosso, dei pantaloni chiari e degli stivaletti. Una tranquilla scena familiare quella che la conduttrice si è regalata insieme alla famiglia condividendo il momento con i suoi fan che hanno notato un piccolo dettaglio, quale?

Il cagnolino Brownie che osserva tutto con la massima attenzione stando attento a tutto ciò che accade intorno senza alzare la zampa per poter aiutare. “Brownie si è reso molto utile”, ha scritto la Marcuzzi aggiungendo l’emoticon di una faccina che ride.



Un momento di condivisione natalizia quella che la Marcuzzi ha regalato alla sua bambina che più cresce e più le somiglia fisicamente. Nonostante i suoi figli crescano sempre di più, Alessia non rinuncia alle tradizioni di famiglia.

“Ieri io e Mia abbiamo fatto l’albero di Natale un po’ in anticipo e abbiamo deciso di vestirci uguali per l’occasione! Da quando sono piccoli Tommy e Mia fanno l’albero e il presepe con me ( Tommy ormai vive all’estero ma sta per tornare😊), ed è un momento che ci piace da pazzi”, scrive.



Alessia Marcuzzi, 48 anni e non sentirli: una della della natura

Alzi la mano chi darebbe 48 anni ad Alessia Marcuzzi. Con un body arancione, un cappotto e degli stivali, la conduttrice lascia letteralmente senza fiato nella foto che vedete qui in alto. I capelli biondi lasciati spettinati, lo sguardo profondo e il viso con la pelle di una bambina rendono la Marcuzzi una delle donne più belle del mondo dello spettacolo.

Più il tempo passa e più la conduttrice incanta con il suo fisico e la sua bellezza. Quello che della Marcuzzi piace, però, è soprattutto la sua intelligenza, la sua semplicità e la schiettezza. Nel corso degli anni è riuscita sempre a rinnovarsi senza rinunciare alla propria personalità e restando fedele a se stessa.

Donna, mamma e moglie, Alessia riesce perfettamente e conciliare vita privata e lavoro esattamente come milioni di donne che la seguono con tanto amore.