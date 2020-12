Alessia Marcuzzi prende coraggio e confessa tutto: “Lo faccio da un anno”

Alessia Marcuzzi, intervistata da Grazia, è riuscire a trovare il coraggio dentro di sé per svelare finalmente la verità.

Alessia Marcuzzi è la protagonista del nuovo numero di Grazia. Per l’occasione, la conduttrice, reduce dall’esperienza a Temptation Island, si è raccontata come non mai a cuore aperto, rivelando lati di lei che il pubblico non immaginava lontanamente.

La bionda conduttrice, infatti, sul piccolo schermo è sempre apparsa felice e sorridente, ma dentro di lei c’è un mondo da scoprire. Un mondo fatto di fragilità, oltre che da tanti punti di forza. Per questo motivo, da circa un anno, ha sentito crescere sempre di più dentro di sé il bisogno di avere un confronto con l’esterno. Tanto da spingerla ad iniziare un percorso molto importante, che ha deciso di raccontare tra le pagine del magazine.

Alessia Marcuzzi: “Vado in psicoterapia, avevo bisogno di un confronto”

Alessia Marcuzzi, durante il coso dell’intervista, ha ammesso di aver sentito dentro di sé in maniera piuttosto insistente, il bisogno di poter avere un confronto. Un modo come un altro per avere non solo piena consapevolezza di sé, ma anche per scoprire nuovi lati della propria personalità che forse ignorava. Per questo motivo, ha deciso di iniziare un percorso con la psicoterapia.

“Credo sia molto importante conoscere lati di se stessi che a volte magari si ignorano totalmente” ha confidato la conduttrice, raccontando un lato inedito della sua vita. “Da anno a questo parte mi sono convinta ad avere un confronto con la psicoterapia. Ho pensato che potesse essermi utile“ ha ammesso, raccontando quello che per molti rappresenta ancora un tabù.

“Mi sto trovando davvero molto bene” ha spiegato Alessia. “Non ne sono affatto pentita e mi trovo molto bene” ha aggiunto, lasciandosi poi andare ad una confessione sul lato sentimentale della sua vita, ammettendo che l’amore le fa paura perché c’è il rischio che non possa durare per sempre.

“Mi fa molta paura” ha spiegato. “Provo in ogni modo a tenere viva la sua fiamma“ ha confidato durante il corso dell’intervista. “E’ un vero e proprio impegnato, ne sono a conoscenza, e a volte sembra quasi una richiesta” ha concluso, ma se l’amore con un uomo può arrivare alla conclusione, di sicuro la stessa sorte non potrà mai accadere per il legame con i suoi figli, che ama più della sua stessa vita. Legame che ha colpito molto i suoi fan a cui non è nemmeno sfuggito un particolare dettaglio su di lei e sua figlia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Alessia Marcuzzi su Grazia si è raccontata come non mai, mostrando, oltre al suo sorriso, anche le sue fragilità.