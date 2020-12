Oggi andremo a curiosa in una raccolta di ricette natalizie per la Vigilia tutte concentrate su di un alimento versatile, buono e facile da portare in tavola: le patate! Partiremo dagli antipasti per giungere fino al dessert, passo passo senza mai distoglierci dall’ingrediente principale.

Le patate sono davvero un alimento salva pasto, che siano fritte, al forno, lesse, sotto forma di purè, utilizzate per pasticci e sformati ricchi, sono davvero un cibo prelibato che mette d’accordo, sempre, i palati di tutti i commensali.

Sarà curioso vedere come possiamo servirci di un ingrediente di base per andare a creare dei piatti unici, talvolta semplici e tradizioni, altre creativi. Pronte per la nostra raccolta di piatti natalizi con le patate? Si parte!

Vigilia di Natale a base di patate: menù completo

Ci accingiamo a questo fantastico menù per la cena della Vigilia di Natale dal quale prendere innumerevoli spunti. Utilizzeremo non solo la patata tradizionale ma anche la variante americana, quella che si contraddistingue per il suo vivido colore arancio e per una composizione esterna non proprio bellissima! Chiamata anche patata dolce, questa patata americana appartiene alla famiglia delle Convolvulaceae, e viene coltivata e allevata nelle regioni tropicali per i suoi rizotuberi commestibili, dolci e ricchi di amido. Non ha quasi affatto nessun legame con la normale patata poiché appartiene alla macro categoria delle Solanaceae come pomodori, peperoni e melanzane.

Antipasti

Cestini di patate ripieni di zucchine e formaggio

Primi piatti

Gnocchi di grano saraceno e patate dolci

L’insolita ricetta di oggi vi stupirà e sarà utile ad innalzare il livello nutrizionale della vostra dieta settimanale. Una ricetta che non appartiene affatto al mondo di tutti quegli alimenti raffinati che ostacolano di gran lunga la nostra perdita di peso e la nostra corretta e sana alimentazione. Oggi per voi lo gnocco al grano saraceno fatto di farina e patata dolce, una ricetta diversa, nutriente e veloce!

Ingredienti (per due porzioni di gnocchi abbondanti)

2 patate dolci

250 g di farina di grano saraceno

un pizzico di sale

olio extra vergine di oliva

Per la ricetta completa, clicca qui!

Secondi piatti

Gratin di patate e carne macinata

https://youtu.be/oQJmj_ieVRk

Dolci

Torta di patate dolci

Un classico della tradizione americana, un dolce immancabile in occasione del Thanksgiving Day (il Giorno del ringraziamento): la torta di patate dolci, un involucro di frolla friabile che racchiude un ripieno goloso realizzato con una purea di patate aromatizzate con spezie e scorza di arancia che rendono questa torta profumatissima!

Per la ricetta completa, clicca qui!

Fonte: (ricette.giallozafferano.it)

Crepes di patata dolce

Di solito, la preparazione delle crepes, prevede alla base degli ingredienti molti semplici: uova, latte, farina e zucchero e normalmente farcita con tanti ripieni a scelta, dolci o salati. Il risultato finale è una crepe arrotolata e bella piena di marmellata, frutta, panna, cioccolato oppure, nella variante salata, ripiena di prosciutto, formaggio, verdure.

Ingredienti (per 3 crepes)

3 uova

60 g di farina di patate dolci

50 ml di qualsiasi bevanda vegetale purché sia priva di zuccheri (soia, avena, cocco, grano saraceno, riso)

1 pizzico di sale

olio di cocco qb

Per la ricetta completa, clicca qui!