Ti è mai capitato di arrivare ad una conclusione, brutta ed angosciante come questa: “Il mio ragazzo mi mente”? Ecco spiegati i motivi.

A volte lo scopri per sbaglio, altre volte a forza di incalzare il tuo compagno la verità viene fuori.

A volte si tratta di bugie grandi, grandissime e terribili, mentre altre si tratta semplicemente di dettagli.

Ti capita, però, di trovarti in questa situazione sempre più spesso: il tuo partner ti racconta delle bugie e tu non riesci a capire il motivo.

Tranquilla, te lo spieghiamo noi.

Perché il mio ragazzo mi mente? Ecco tutti i motivi

Magari si è trattato di una dimenticanza o magari lo ha fatto appositamente.

I motivi per i quali diciamo le bugie, solitamente, sono difficili da analizzare per bene. Oramai, però, è già più di qualche volta che ti trovi a constatare come la realtà dei fatti è ben diversa da quella che ti racconta il tuo fidanzato.

Anche se si tratta di bugie “bianche”, chiamate così perché generalmente definite quelle a fin di bene, che non cambiano nulla, qualcosa dentro di te inizia a vacillare.

Senti di non poterti più fidare del tuo partner, anche se le sue bugie non riguardano niente di preoccupante o particolare.

Ovviamente sapere che la persona che ci sta vicino non è completamente trasparente con noi non è una bella situazione.

Una relazione è formata da moltissimi aspetti, tutti egualmente importanti. L’unico che conta un po’ più di tutti gli altri, però, è il rispetto.

Non puoi pensare di avere una relazione con qualcuno che non ha cuore i tuoi sentimenti ed il tuo benessere.

Non importa che cos’altro manca nella vostra relazione (mai sentito parlare delle coppie bianche? Qui trovi qualche informazione.), il rispetto è l’unico ingrediente senza il quale ogni coppia… scoppia!

Qui, infatti, ti avevamo parlato di qual è il motivo per il quale la tua relazione non durerà. Spoiler: il rispetto è fondamentale!

Le bugie, quindi, anche quelle meno gravi, fanno comunque parte di un generale atteggiamento di noncuranza nei confronti dell’altro.

Anche se sono sciocche o poco importanti, se le scopri all’improvviso possono minare la tua relazione e, soprattutto, l’idea che hai del tuo lui.

Scopriamo quali sono i motivi per cui il tuo fidanzato ti mente e cerchiamo di capire se c’è qualcosa che possiamo fare a riguardo!

insicurezza : a volte (anzi, molto spesso) le bugie hanno come fondamento l’insicurezza personale. Mentire, infatti, è molto più semplice che dire, semplicemente, come stanno certe situazioni .

Anzi!

Una persona insicura si sforza di non pensare a quale sia la sua situazione e questo può portarlo, spesso, ad infilarsi in qualche ginepraio.

L’idea principale, quindi, è quella di cercare di mentire fino all’ultimo, sperando in un intervento divino che risolva la questione senza che il bugiardo debba fare alcunché.

L’insicurezza è una condizione che conosciamo tutti e tutti possiamo capire, quindi, perché a volte si cerca di prendere la strada più breve.

Cercate di affrontare l’argomento con il vostro partner: se non si sente sicuro con voi, anche voi non vi potete sentire sicure con lui.

Due persone che non si sentono sicure l’una con l’altra… non possono stare insieme!

Non ti reputa abbastanza intelligente o sensibile per capire le sue delicate questioni mentali: che bell’affare!

Molto spesso, infatti, capita di incontrare persone che credono di possedere tutte le verità del mondo o di avere diritto di trattare male gli altri in virtù della loro privacy .

Nessuno dice che dobbiate per forza sapere tutto l’uno dell’altra o che voi dobbiate essere padrone di ogni suo pensiero.

Una persona che, però, nasconde o mente semplicemente perché “non avreste capito” è, probabilmente, una che è meglio lasciar perdere!

Ogni tanto, infatti, è sempre meglio cercare di fare della buona autocritica : per caso hai fatto domande insistenti o puntigliose riguardo la sua vita?

C’è una linea sottile tra il rispetto e la mancanza del suddetto: chiedere ad una persona di comunicarci ogni suo piccolo pensiero, ossessivamente e costantemente, potrebbe metterla in difficoltà.

Ognuno ha diritto di avere il suo spazio personale, privato: infatti, se il tuo fidanzato guarda le altre non è sempre detto che tu debba preoccuparti. Qui ti abbiamo spiegato il perché.

Insomma, cerchiamo di venirci incontro e trovare la giusta misura in tutto.

Le bugie possono anche essere una reazione a delle richieste troppo invadenti: la verità e le confidenze sono bellissime ma soprattutto se vengono spontaneamente.

Mentire, quindi, si trasforma in un meccanismo di difesa che alcune persone usano per difendersi da quello che succede nella loro vita.

A volte si tratta di situazioni delicate e particolari, sulle quali non possiamo assolutamente esprimerci.

Meglio cercare di capire che cosa succede nella vita dell’altro prima di iniziare ad accusarlo!

Insomma, avete capito l’antifona: ci sono molti motivi per i quali il vostro partner potrebbe mentirvi.

Il suggerimento è quello di cercare di affrontare il problema a viso e cuore aperto, senza ribattere ad una menzogna con un’altra.

Ricordate che, come al solito, l’unica cosa che conta è che veniate trattate con rispetto ed amore: il resto, poi, viene da sé.