Cos’è una coppia bianca? Come vivono le persone che decidono di portare avanti una relazione dove manca il contatto fisico? Tutte le risposte.

Cosa sono le coppie bianche? Semplicemente sono tutte le coppie che, gradualmente, hanno smesso di avere rapporti intimi.

In Italia il rapporto è molto alto: quasi una coppia ogni tre ha deciso consapevolmente di rinunciare ai rapporti intimi.

Come mai si decide di lasciar perdere completamente la sessualità e può una coppia sopravvivere alla mancanza di amore fisico?

Scopriamolo insieme.

Coppia bianca: ecco che cos’è

Sapete cosa succede al vostro corpo se non fate l’amore per troppo tempo?

La scienza, infatti, ha stilato una lunga lista di motivi per i quali è necessario avere rapporti intimi piuttosto spesso!

Nonostante questo, però, sono tantissime le coppie anche in Italia che decidono di portare avanti il loro rapporto senza fare l’amore.

Il fenomeno viene chiamato “coppia bianca” e non ha a che vedere con le restrizioni ai rapporti intimi imposte dal Covid-19!

Numerosi e variegati sarebbero i motivi che portano le coppie a porre un freno ai rapporti intimi: si va dall’aumento dell’età all’arrivo dei figli, dalla crisi della coppia al calo naturale del desiderio.

Insomma, ognuno sceglie consapevolmente e nell’ambito del proprio rapporto qual è il motivo.

Secondo uno studio riportato anche da Repubblica, il 30% delle coppie sposate in Italia può essere definito una “coppia bianca“.

Il fenomeno non è legato alle inclinazioni sessuali particolari per ognuno di noi: parla proprio ed effettivamente di coppie che rinunciano gradualmente alla loro vita sessuale.

La decisione, presa appunto per i motivi più svariati, sarebbe condivisa da entrambi i partner ed aiuterebbe a rendere il rapporto meno conflittuale.

Certamente, mentre si cresce, i due partner di una coppia cambiano e, con il tempo, cambiano anche le loro esigenze.

Un dato spiazzante che viene rilevato sempre più spesso è legato ai desideri maschili: con l’aumentare dell’età aumenterebbe anche il desiderio di essere coccolati ed accuditi.

A quanto pare, passati i 40, gli uomini vorrebbero concentrarsi più sull’amore intellettivo che su quello fisico.

A complicare la situazione, poi, ci si metterebbe anche lo svariato panorama disponibile online che contribuisce ad alimentare tensioni e litigi nella coppia.

L’arrivo di Facebook Dating, infatti, potrebbe creare problemi alle coppie che si trovano già in bilico.

Per ogni coppia, giustamente, la situazione è unica, differente e personale: solo chi si trova in quella relazione può capirla fino in fondo.

Per questo motivo, quindi, gli studi sulle coppie bianche sono piuttosto difficili da comprendere e categorizzare.

Non esistono dati esatti o regole scritte da seguire. Queste relazioni, infatti, sono valide esattamente come tutte le altre.

Il fatto che ci sia un’età giusta per il matrimonio e che molte persone la ignorino, forse, aiuta a capire il perché tanti rapporti finiscono per evolversi in maniere che ancora non comprendiamo a pieno.

Dopotutto, il sesso e le sue complicazioni possono portare a situazioni veramente sgradevoli come, ad esempio, quando il partner e la vostra migliore amica se la intendono decisamente troppo bene.

L’unica sicurezza è che un rapporto tra due persone adulte, mature e consenzienti che si parlano dei problemi e trovano la loro strada è quello che tutti ci auguriamo.

Come diceva Woody Allen in un suo famoso film… basta che funzioni!