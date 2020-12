Emma Marrone distrutta dal dolore: Stefano De Martino la consola

Emma Marrone è distrutta dal dolore per aver subito una perdita nella sua vita. A consolarla ci ha pensato Stefano De Martino.

Emma Marrone ha da poco annunciato sul suo profilo Instagram di aver subito una perdita. La cantante, nata dal talent show di Maria De Filippi, ha comunicato ai suoi fedeli sostenitori di aver avuto un lutto, in quanto è venuto a mancare Gaetano, il suo cane.

Il rapporto tra Emma e il suo amico a quattro zampe era particolarmente stretto. Tant’è che la cantante l’ha definito come l’unico essere al mondo in grado di farle capire il vero significato della parola amore, ma non solo. La Marrone ha definito il suo Gaetano come l’unico che è stato in grado di amarla senza alcun limite e solo il pensiero di dover tornare a casa per Natale, e non trovarlo lì ad aspettarla, la distrugge.

Oltre ai vari messaggi dei fan, che dispiaciuto hanno commentato il triste evento, è spiccato anche quello del suo ex fidanzato: Stefano De Martino che, non appena venuto a conoscenza della notizia, ha subito provveduto a consolare la cantante.

Stefano De Martino ha consolato Emma Marrone, lasciandole un dolce cuore sotto l’annuncio della sua perdita, ma non tutti sanno che tra l’amico a quattro zampe della cantante e il ballerino c’era qualcosa che unisce il loro passato.

Stefano De Martino: inedito retroscena su Emma Marrone

Stefano De Martino, come soltanto i fan più stretti e sfegatati di Emma sapranno, è in qualche modo legato all’amico a quattro zampe che purtroppo in queste ore è volato via, poco prima del periodo natalizio. Quale?

Gaetano, il cucciolo di Emma, era stato proprio un regalo da parte del ballerino! Stefano De Martino aveva regalato un cane ad Emma Marrone. Un cane, come ha dichiarato la cantante stessa, che è stato in grado di farle capire realmente cosa vuol dire amare qualcuno, in quanto ha amato non soltanto lei, ma anche tutti i membri della sua famiglia, con tutti i loro pregi e i loro difetti, andando ben oltre la sfera superficiale su cui molte persone sono solite fermarsi.

Per questo motivo, probabilmente, Stefano, che sembra essere cotto della Boscono, ha scelto di lasciare un dolce messaggio alla cantante, in quanto non solo ci era affezionato anche lui, ma rappresenta un qualcosa che unisce il loro passato insieme. In molti, però, sono stati sorpresi di trovare un messaggio su Instagram, seppur un semplice cuore, da parte del ballerino, ma questa non è una novità in quanto i due sembrerebbero aver messo da parte i vecchi problemi, instaurando un rapporto civile.

Stefano De Martino ha scritto ad Emma Marrone, provando a sostenerla in questo molto per lei molto delicato, visto che ha perso qualcuno a cui teneva in particolar modo. Qualcuno di importante che è venuto a mancare poco prima di quello che dovrebbe essere il periodo più magico dell’anno.