Stefano De Martino si accompagna con la super modella Mariacarla Boscono da un paio di mesi. La top romana ha archiviato la storia con il rapper Ghali. Stefano l’ha già presentata al figlio Santiago ma nessun atteggiamento intimo in pubblico. Cosa sta accadendo?

Mariacarla e Stefano sono stati immortalati insieme per la prima volta dal settimanale “Chi” all’ingresso della casa milanese di lui dopo un lussuoso e rilassante week-end in un noto resort in Trentino-Alto Adige. La seconda volta è stato “Vero” a fotografarli vicini con uno stupendo cucciolo di labrador chocolate.

Stefano De Martino e Mariacarla Boscono: amore e lavoro

Nei nuovi palinsesti Rai il nome di De Martino era assente. Il ballerino e presentatore dopo la partenza in ritardo ed il forte calo di ascolti di “Made in Sud” aveva visto la chiusura anticipata della decima edizione del programma comico trasmesso su Rai 2. Sembra inoltre che la rete, rinnovata di recente, volesse prendere le distanze da personaggi troppo chiacchierati per la conduzione dei suoi programmi.

Tutto si è risolto e quindi Stefano sarà al timone della nuova edizione di “Tutto è possibile” che sarà in onda da gennaio 2021. La notizia è fresca di pochi giorni fan ed i fan sembrano esserne entusiasti.

Secondo Fabrizio Corona sarebbe lo stesso De Martino a chiamare i paparazzi per uscire sulle copertine dei giornali e farsi pubblicità. La prassi non è una novità per chi fa parte del mondo dello spettacolo, in molti guadagnano più con finte paparazzate che con i programmi televisivi, dove alla fine ci sono sempre i soliti nomi. Stupisce che lo faccia anche uno famoso come lui, seppur lo sia meno delle sue ex compagne, come dichiara simpaticamente sul suo profilo Instagram. Quindi la verità quale sarebbe?

Ad oggi nessuna conferma e né smentita da parte dei due bellissimi.

Della top Mariacarla vi avevamo parlato anche in merito di come vestirsi se si ha il seno piccolo. Ha compiuto quarant’anni a settembre e continua il suo lavoro nel mondo della moda ad alti livelli posando e sfilando per i marchi più importanti del mondo. Avendo una figlia, Marialucas, avuta dall’imprenditore Andrea Patti, è spesso in Italia, a Roma, ma ha una casa ad Ibiza ed è cresciuta in Kenya quindi si trova meglio a viaggiare.

Hanno entrambi dei figli e dai loro atteggiamenti sembra che si conoscano da sempre. Per lui è la prima donna con la quale è uscito allo scoperto dopo la fine (definitiva?) del suo matrimonio e ritorno di fiamma con la showgirl argentina. Se son rose, fioriranno.

Silvia Zanchi