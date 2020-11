Un vero e proprio menu fatto con ingrediena di recupero, una cena di riciclo che punta sulla qualità e il gusto



La cena di riciclo è un classico della nostra cucina, perché davvero non si butta via niente. Lo dimostrano la fruttata di pasta, la caesar salad e le polpette di mortadella, tre ricette molto semplici da preparare e dalla spesa molto contenuta

Frittata di pasta

Ingredienti:

160 g di pasta

2 uova

parmigiano reggiano

olio extravergine di oliva

sale fino

pepe nero

Preparazione:

La frittata di pasta è un primo piatto ideale anche da portare in ufficio o sul posto di lavoro. Non importa il formato, può essere corta o lunga, condita come volete (ma meglio se al pomodoro). Sbattete le due uova in un piatto e poi aggiungete 2-3 cucchiaiate di parmigiano, regolando di sale e di pepe. Quindi aggiungete la pasta e mescolate per ottenere un composto omogeneo.

Scaldate molto bene una padella con fondo antiaderente e mettete un filo di olio. Quindi versate l’impasto della frittata e lasciate cuocere fino a quando la parte di sotto si sarà bella dorata. Poi come succede normalmente girate la frittata aiutandovi con un coperchio oppure con un piatto piano. Infine togliete e servite la frittata di pasta calda.

Cena si riciclo, un secondo con contorno di recupero che piacerà a tutti

Caesar Salad, la perfetta idea del recupero

Ingredienti:

200 g pollo arrosto

100 g prosciutto cotto

60 g parmigiano reggiano o grana padano

100 g pane raffermo

lattuga

olio extravergine di oliva

limone

sale fino

Se avanza del pollo arrosto, nessun problema: trasformatelo in una gustosa caesar salad: Prendete il pollo e tagliatelo a dadini oppure a listarelle. Poi versatelo in una ciotola insieme alle foglie di lattuga spezzettate con le mani, al formaggio tagliato a cubetti, e a dadini di pane raffermo leggermente abbrustoliti. Condite con un’emulsione di olio e limone aggiungendo, se piace, un cucchiaino di senape.

Come riciclare i salumi avanzati

Ingredienti:

250 mortadella

10-12 olive verdi snocciolate

1 uovo

prezzemolo

parmigiano reggiano

2 fette di pane da tramezzino

latte

pangrattato

olio di semi

Preparazione:

Nel boccale di un mixer versare la mortadella, del prezzemolo tritato e 2-3 cucchiai di parmigiano reggiano. Tritate e poi versate in una ciotola insieme alle fette di pane da tramezzino (o pane raffermo) bagnate nel latte e spezzettate.

Formate le vostre polpette, delle dimensioni volute e poi passatele nel pangrattato rotolandole per farlo aderire. Quindi fate scaldare l’olio in una padella ampia e quando ha raggiunto la temperatura giusta adagiate delicatamente le polpette.

Lasciate cuocere un paio di minuti, poi giratele. Tiratele su con una schiumarola e appoggiatele su un piatto con un foglio di carta assorbente. Da servire colme secondo piatto ma anche in un buffet.