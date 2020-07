Per chi è appassionato di insalatone il massimo è la Caesar salad, un piatto unico gusto fresco e semplice da preparare

Cosa c’è di più buono nelle calde giornate estive che una buona insalatona? Probabilmente nulla e la Caesar salad è sicuramente una delle più celebri. Ottima da mangiare al bar o ristoranti come pausa pranzo, ma ancor più buona se la prepariamo a casa con gli ingredienti e le porzioni giuste.

Un piatto unico dal sapore aromatico e forte. Che in questo caso abbiamo rivisitato togliendo uno degli ingredienti storici

Caesar salad, ricetta passo dopo passo

Un’insalata che unisce il gusto delle foglie di lattughe con il parmigiano tagliato a cubetti, unito al sapore americano della salsa Worcestershire.

Ingredienti:

3 cespi di insalata romana

100 g di cubetti di parmigiano

1 uovo

50 g di burro

3 fette di pane casereccio

1 spicchio d’aglio

1 cucchiaio di salsa Worcestershire

succo di 2 limoni

olio extra vergine d’oliva

cucchiaio di aceto di vino bianco

sale

pepe

Preparazione:

Il primo passo per preparare questa gustosissima insalata è lavare e tagliare in modo fine l’insalata romana. Deponetela sul fondo di una ciotola molto capiente. Dopo di che prendete il pane tagliamolo a cubetti e passatelo in padella con una noce di burro. Fatelo rosolare fin quando non sarà ben croccante e dorato.

Prendete un robot e versate l’uovo, il succo di limone, l’aglio sbucciato, l’aceto e infine la salsa Worcestershire. Fate frullare aggiungendo l’olio a filo: la consistenza deve essere come quella di una maionese.

A questo punto unite i vari ingredienti, l’insalata con i crostini, i cubetti di parmigiano. Condite infine con la salsa che avete preparato nel robot. A questo punto la vostra Caesar salad sarà pronta da servire .

Varianti:

Possiamo rendere più saporita la nostra insalata aggiungendo degli ingredienti che ci permetteranno di renderla ancora più appetitosa. Come il petto di pollo, presente nella ricetta originale, che possiamo cuocere in padella antiaderente o alla griglia. Il pollo deve essere tagliato a striscioline e fatto cuocere con due cucchiai di olio e uno spicchio di aglio.

Altro ottimo ingrediente da aggiungere è l’avocado oppure la pancetta tagliata a strisce.