Barbara d’Urso durante la diretta di Live di questa sera ha dovuto fare i conti con un grave incidente in studio.

Barbara d’Urso, come ogni domenica sera, è alle prese con la diretta di Live Non è la d’Urso, il programma che si occupa di intrattenere, e al tempo stesso informare, il pubblico del piccolo schermo di canale 5.

Questa sera però, durante il corso della puntata, c’è stato un grave incidente in studio. Che cosa è successo?

Mentre Barbara era in collegamento con un importante ospite, è scoppiato il blackout in studio a Live Non è la d’Urso, ma la bella conduttrice partenopea, che si fermerà per le prossime settimane, è riuscita a gestire il tutto, riuscendo a condurre ugualmente il programma nonostante la mancanza di luce. Anche se ha vissuto veri e propri attimi di panico perché non sapeva quando sarebbe tornata la luce e se avesse potuto continuare con la diretta o interrompere il tutto a causa di gravi problemi tecnici.

Blackout a Live Non la d’Urso: come ha reagito Barbara

In studio è scoppiato il blackout. La bella conduttrice partenopea è rimasta senza luce, da sola, al centro dello studio, ma nonostante tutto, come anticipato, ha continuato a condurre come se niente fosse, chiedendo alla regia, mentre i tecnici in studio provavano a risolvere il problema nel minor tempo possibile, di mandare in onda l’inquadratura del suo ospite che era in collegamento e non in studio con lei.

Barbara d’Urso, che a breve terminerà la messa in onda di Pomeriggio 5, senza scomporsi ha continuato ad intervistare il suo ospite, senza mostrare il minimo accenno di preoccupazione, in quanto se non fossero riusciti a risolvere il problema in breve non avrebbe potuto continuare la conduzione del programma, chiudendo la diretta con il suo fedele pubblico in men che non si dica e non fino all’una e trenta come al solito.

La luce però, nel giro di cinque minuti è tornata, e il pubblico ha potuto godersi l’informazione proposta a Live Non è la d’Urso, riuscendo a mettere da parte il panico provato in quei momenti in cui la conduttrice pensava di non poter continuare con la messa in onda del suo programma.

Quando arriva il BLACKOUT IN STUDIO, ma non hai ancora chiamato il Live Sentiment #noneladurso pic.twitter.com/5XyQ0DXZde — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) December 6, 2020

Barbara, come sempre, ha mostrato di essere una vera professionista, senza fermarsi nemmeno di fronte ad un blackout in studio.