Gabriel Garko gela Barbara d’Urso a Live: “Finalmente sei senza luci”

Gabriel Garko ha gelato Barbara d’Urso con una battuta sul suo eccessivo uso delle luci in studio. La reazione di lei ha spiazzato tutti.

Gabriel Garko è tornato negli studi di Live Non è la d’Urso per parlare della sua storia d’amore con Manuela Arcuri. L’attrice, a Verissimo, ha confermato che a differenza di Eva Grimaldi ed Adua Del Vesco, la loro storia d’amore era reale e studiata a tavolino per nascondere l’omosessualità di Garko. Per questo motivo questa sera si sono incontrati, a distanza di tempo, per verificare se Manuela avesse detto la verità o meno, visto che il pubblico dubitava delle sue dichiarazioni.

Gabriel, durante questo momento, però, ha gelato la padrona con una battuta, facendo riferimento al blackout in studio avvenuto poco prima. “Dai, da domani tutti potranno dirti di averti finalmente vista senza luci“ ha tuonato l’attore. “Beh dai, tu mi hai vista senza luci e senza trucco. Dì pure a tutti come sono” ha replicato Barbara. “Sei sempre bellissima” ha commentato lui sul sorriso sulle labbra.

Gabriel Garko ha gelato Barbara d’Urso a Live, facendo una battuta sull’eccesivo uso delle luci in studio da parte della conduttrice, ma prima però ha messo i puntini sulle I sulla relazione con Manuela Arcuri.

Live Non è la d’Urso: Gabriel Garko conferma la storia con Manuela Arcuri

“Noi siamo stati insieme davvero”

Gabriel Garko sulla relazione con Manuela Arcuri e i dubbi dell’opinione pubblica dopo il suo coming out #noneladurso pic.twitter.com/kbQ4NT2plO — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) December 6, 2020

A Live Non è la d’Urso, Gabriel Garko ha confermato di aver avuto una storia d’amore con Manuela Arcuri. Una storia vera, in quanto i due avevano avuto anche rapporti carnali e tra loro non era affatto una relazione platonica.

“Io ero semplicemente attratto da lei, dalla sua persona” ha precisato. “Non l’ho mai usata“ ha aggiunto. “Tutto qui” ha concluso, facendo finalmente chiarezza su questa storia, dando anche modo al pubblico di non dubitare più dell’attrice che ha confidato di essere delusa da Gabriel, in quanto credeva di essere stata usata come copertura.

“Io ci ero rimasta molto male, ma ora finalmente capisco molte cose. Lui con me è sempre stato molto sfuggente“ ha commentato lei, senza nascondere di essere leggermente infastidita da alcune battute di Gabriel. Tra l’altro, tra una confessione e l’altra, Barbara d’Urso ha confidato che Gabriel Garko ha avuto il coronavirus, ma a differenza di molti suoi colleghi non ha voluto dirlo pubblicamente. “Ci sono molte persone che soffrono, io sono stato abbastanza bene. Mi sembrava di mancare di rispetto a tutte le persone che stanno male se l’avessi detto” ha spiegato lui, quando la conduttrice ha annunciato la notizia in studio.

Gabriel Garko in esclusiva a Live #noneladurso racconta di aver avuto il coronavirus pic.twitter.com/8khxYLlyIo — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) December 6, 2020

Gabriel Garko e Manuela Arcuri a Live Non è la d’Urso sembrerebbero aver chiarito le incomprensioni passate. Anche se lei, come anticipato, non è sembrata apprezzare alcune uscite di lui.