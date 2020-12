Durante le vacanze di natale, si suppone non ci sia Pomeriggio Cinque: ecco quando dovrebbero riprendere le puntate del programma di Barbara D’Urso.

Pomeriggio 5, il programma in onda tutti i giorni su Canale 5 con Barbara D’Urso, con ogni probabilità verrà sospeso per qualche settimana durante il periodo natalizio.

Il salotto quotidiano di Barbara D’Urso in cui si susseguono collegamenti, ospiti in studio e interazione con il pubblico, potrebbe non andare più in onda.

Dobbiamo dire addio, quindi, agli approfondimenti esclusivi dei principali avvenimenti di cronaca, costume, spettacolo e gossip. Ma non disperate: solo per un breve periodo.

Fino a quando andrà in onda Pomeriggio 5?

Quando si potrà rivedere Pomeriggio 5?

Come ogni anno, intorno al 19 e 20 dicembre il programma ha annunciato lo stop della messa in onda a seguito delle puntate natalizie. Si presuppone dunque che possa farlo anche quest’anno. Anche se non è detto l’ultima parola: l’unico dubbio che riguardo la pausa dovrebbe essere il fatto che durante le festività pasquali, Pomeriggio 5 non si è fermato.

Ma in tal caso di fermo natalizio, non preoccupatevi, il salotto quotidiano in cui si intrecciano storie, ospiti e tanto tanto gossip tornerà molto presto!

Se vi state chiedendo quando, la risposta è semplice: dopo lo STOP Natalizio.

Pomeriggio 5 dovrebbe ritornare alla fine delle feste. Siamo in attesa delle informazioni su quanto riprenderà la normale programmazione. Ma non demordete: appena avremmo notizie più chiare aggiorneremo questo articolo.

In sintesi come ogni anno, si fermerà per la consueta pausa natalizia per poi tornare con nuove storie, e personaggi, da raccontare il prossimo anno. Portando sul piccolo schermo degli italiani il suo amato programma televisivo.