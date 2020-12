Pierpaolo Pretelli, gaffe in diretta: la telecamera riprende tutto

Pierpaolo Pretelli ha commesso una clamorosa gaffe durante il corso della diretta al Grande Fratello Vip. La telecamera ha ripreso tutto.

Pierpaolo Pretelli è uno dei protagonisti indiscussi di quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex velino moro si è fatto notare durante il corso di questi mesi, grazie alla sua spiccata simpatia, indimenticabili le imitazioni di Cristiano Malgioglio che ora si è ritrovato nella casa, ma anche per la sua amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci.

Amicizia che durante il corso di queste settimane è andata man mano a sfumare. I due, infatti, con il passare del tempo si sono sempre più allontanati, in quanto lui provava più di una semplice amicizia, mentre lei non avvertiva nulla di tutto questo. Durante la diretta di ieri sera, oltre a parlare del loro complicato rapporto, l’ex velino moro ha catturato l’attenzione del pubblico del piccolo schermo a causa di una clamorosa gaffe in diretta su canale 5. Gaffe che non è sfuggita ai telespettatori più attenti, viso che le telecamere hanno ripreso tutto.

GF Vip, Pierpaolo Pretelli: clamorosa gaffe in diretta

Al GF Vip, Pierpaolo Pretelli, che si è trovato faccia a faccia con una puntata davvero complicata, viste che di cose ne sono successe durante la diretta, ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico a causa di una sua gaffe che non è sfuggita al pubblico. Che cosa è successo?

Pierpaolo, durante il corso della puntata, ha preso una clamorosa sbandata, cadendo mentre si ritrovata a correre per la casa a causa della frenetica diretta. Ovviamente il gesto dell’amico speciale di Elisabetta Gregoraci, che ieri ha svelato insieme ad altri concorrenti di voler abbandonare il programma, non è passato inosservato agli occhi del pubblico del piccolo schermo, tant’è che in poco tempo la scena è già diventata virale sul web.

Un’edizione, questa, non solo all’insegna delle emozioni, visto che ne ha regalate davvero tante, ma anche all’insegna delle risate. In quanto scene del genere strappano sempre un sorriso al pubblico che osserva il tutto da casa. Pierpaolo al GF Vip non è stato di certo l’unico in quest’edizione a cadere durante una delle dirette con Alfonso Signorini. Prima di lui c’è stata Matilde Brandi, “Era bagno a fare la pipì Alfonso“ la giustificò Dayane vedendo la sua compagna di viaggio mancare all’appello del conduttore mentre lei è caduta nel precipitarsi a raggiungerli, ma non solo.

Indimenticabili anche le corse di Maria Teresa Ruta, di recente stroncata da Mara Venier, che con i suoi fantastici vestiti correva più aggraziata di una principessa quando il padrone di casa la chiamavano in collegamento. Insomma, Pretelli non è di certo solo in questo genere di cose.

Pierpaolo Pretelli, intanto, e nonostante qualche dubbio iniziale, ha scelto di proseguire con il suo percorso al Grande Fratello Vip, restando, qualora il pubblico da casa lo volesse, fino alla finale, che è prevista per le prime settimane di febbraio.