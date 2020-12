Anticipazioni. Ospite nella puntata di sabato 5 dicembre 2020 di Verissimo, il conduttore parlerà del periodo difficile che ha affrontato dopo essere risultato positivo al Coronavirus.

Gerry Scotti ha raccontato a Verissimo il difficile momento che ha vissuto a seguito della sua positività al Coronavirus.

L’intervista sarà disponibile domani in quanto fa parte della puntata di domani sabato 5 dicembre 2020. Ma indubbiamente è già disponibile qualche anticipazione.

Il conduttore di “Chi Vuol Essere Milionario” e giudice di “Tu Si Que Vales” ha aperto il suo cuore nello studio di Silvia Toffanin, soprattutto i due hanno fatto due chiacchiere con il conduttore a proposito del Covid, che lui ha avuto e ha sconfitto lo scorso novembre.

Leggiamo insieme cosa si sono detti.

Gerry Scotti parla del suo Natale dopo il Covid

Gerry Scotti a Verissimo ripercorre i lunghi giorni passati in ospedale, perché colpito da coronavirus.

Nella seconda ondata sono diversi i Vip che hanno ricevuto esito positivo al tampone per il Coronavirus e forse Gerry Scotti è tra quelli che lo ha vissuto in modo meno leggero. Per lui infatti è stato necessario il ricovero per alcuni giorni.

Ci sono state voci che dicevano che il conduttore fosse ricoverato in terapia intensiva ma poi sono arrivati i chiarimenti.

In ogni caso si può dire che non ha vissuto la malattia da asintomatico ma con le complicazioni del caso e con i sintomi che lo hanno portato al ricovero. Per fortuna è tutto passato, Gerry sta bene ed è anche tornato in televisione in occasione della finale di Tu sì que vales. Un ritorno accolto con affetto dal pubblico, ma adesso lui ha un grande desiderio e lo ha confidato a Verissimo.