Grande Fratello Vip: chi abbandona e chi resta, tutti i nomi

Al Grande Fratello Vip, Signorini ha messo alle strette i concorrenti: o dentro o fuori. Ecco chi va via e chi resta fino a Febbraio.

Al Grande Fratello Vip purtroppo è arrivato il giorno tanto atteso. Alfonso Signorini ha chiesto ai suoi vipponi chi di loro voleva abbandonare il proprio percorso, declinando l’offerta della produzione di proseguire con il reality show fino a febbraio, e chi invece voleva andare avanti fino alla fine.

Come purtroppo si respirava già da diverso tempo nell’aria, alcuni concorrenti hanno accettato di proseguire di buon grado con il loro percorso, dando le motivazioni più svariate. C’è chi ritiene sia giusto intrattenere il pubblico in questo periodo difficile e chi invece ha confidato che sarebbe un’opportunità mancata quella di abbandonare prima il percorso, in quanto ha faticato tanto per arrivare fino a lì. Però, purtroppo, c’è anche a chi non riesce più a resistere alla mancanza di casa e ha preferito concludere stasera l’avventura nella casa più spiata d’Italia.

Ecco tutti i concorrenti che hanno abbandonato il Grande Fratello Vip e chi invece ha scelto di proseguire fino a febbraio, televoto permettendo ovviamente.

Signorini mette alle strette i concorrenti: chi va e chi resta al GF Vip

Alfonso Signorini, a tutti i concorrenti che hanno espresso il desiderio di voler abbandonare il gioco, ha dato la possibilità di poterci riflettere ancora un po’ ed alcuni hanno cambiato idea, mentre altri hanno riconfermato ciò che pensavano.

Iniziamo subito con chi ha accettato di proseguire il suo percorso. Ovviamente, in questa lista, fanno eccezione: Giacomo Urtis, Selvaggia Roma, Giulia Salemi e Cristiano Malgioglio, tra l’altro quest’ultimo ha fatto una proposta indecente, che sono entrati in un secondo momento consapevoli del destino che gli sarebbe aspettato. Chi, invece, nonostante il prolungamento, non ha avuto alcun dubbio sul restare sono stati: Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta ed Adua Del Vesco, mentre gli altri non sono sembrati così propensi a restare.

Francesco Oppini ha abbandonato il GF Vip, affermando che purtroppo sente troppo la mancanza dei suoi affetti e sente il bisogno di voler iniziare un percorso per superare il grave lutto derivato dalla scomparsa della sua ex compagna. La scelta del concorrente, che non ha voluto saperne di pensarci per qualche altro minuto, ha distrutto Tommaso Zorzi.

Francesco è stato perentorio: la sua avventura nella Casa di #GFVIP si conclude stasera stessa con estrema consapevolezza. pic.twitter.com/o7LiPhkDkN — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 4, 2020

Elisabetta Gregoraci ha abbandonato il Grande Fratello Vip anche lei. La mancanza di suo figlio, Nathan Falco, è troppa e di passare le feste senza di lui non ne vuole sapere. “I ricordi con mia mamma durante il periodo natalizio sono i più belli. Io li ho passati tutti con lei” ha confidato, dopo ave rotto il silenzio sul contratto con Briatore. La conduttrice, però, ha accettato di restare ancora qualche altro giorno, passandolo in compagnia di Pierpaolo Petrelli, per poi lasciare la casa lunedì sera.

Elisabetta vive il Freeze più emozionante dalla sua entrata nella Casa: comunica ai suoi coinquilini che ha deciso di non proseguire la sua avventura al #GFVIP. pic.twitter.com/ceA1ctZY1P — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 4, 2020

Dayane Mello, invece, in un primo momento ha dichiarato di voler abbandonare il programma e sembrava piuttosto decisa, ma dopo aver ricevuto una telefonata privata, ha prontamente cambiato idea, scegliendo di restare nella casa più spiata d’Italia.

… colpo di scena! Dayane ha deciso di rimanere nella Casa di #GFVIP! 😍 pic.twitter.com/umRIU8Gjxv — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 4, 2020

Ecco tutti i concorrenti che hanno deciso di restare al GF Vip e quelli che purtroppo hanno scelto di abbandonare il gioco perché di restare fino a febbraio, contrariamente a quanto stabilito in precedenza, proprio non ne volevano sapere.