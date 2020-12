Scopri le manicure più facili da fare comodamente in casa per queste Feste: arrivano le unghie natalizie semplici ma super chic

Alberelli, palline glitterate, effetto maglione in 3D e chi più ne ha più ne metta.

Da anni oramai le Feste natalizie spingono le amanti della nail art a folleggiare tra le innumerevoli opportunità che il mondo della manicure sa regalarci: nulla appare mai troppo eccessivo e le unghie diventano spesso vere e proprie opere d’arte.

Ma se non siamo inclini a eccessi a non finire che cosa possiamo proporre sulle nostre mani per queste Feste? Nessun problema, a Natale anche la semplicità paga e non mancano proposte all’insegna della morigeratezza e dello stile.

Unghie natalizie semplici

Se per Natale desiderate unghie semplici ma comunque sempre a tema con le Feste il primissimo step consiste nel selezionare i giusti colori.

Il classico rosso è naturalmente l’evergreen infallibile ma poi possiamo anche virare su un più originale blu, verde bosco, grigio, bianco e naturalmente gli immancabili nero e nude, oramai sinonimo di un’eleganza che non conosce stagionalità.

Naturalmente semplicità non vuol dire solo tinta unita. Un tocco glitter regalerà subito quella luce speciale delle Feste, accendendo le vostre mani e rendendole protagoniste ma senza eccedere. Naturalmente vi sconsigliamo di spargere strass e affini su tutte le unghie: potrete allora scegliere se creare un accent nail oppure fare solo un french o un reverse french glitterato (quest’ultima opzione ammettiamo che ci piace molto)

Infine concessa qualche piccola nail art. Le scelte minimal sono sempre le più raffinate: via libera allora a linee, puntini, triangoli o, sempre per rimanere in tema, qualche piccola stellina qua e là.

Le idee dunque non mancano e per ricevere una dose extra di ispirazione ecco una galleria fotografica con diverse proposte per unghie natalizie semplici e deliziose. State pur certe che non saprete quali scegliere: non resterà allora che sperimentarle tutte, una dopo l’altra.