Malgioglio, proposta indecente in diretta: “Vieni a letto con me”

Malgioglio ha confidato ad Alfonso Signorini in diretta di aver fatto una proposta indecente ad uno dei concorrenti.

Malgioglio, nonostante sia entrato nella casa del GF Vip soltanto da qualche giorno, ha dato decisamente una scossa alle dinamiche della casa più spiata d’Italia. Portando tra i concorrenti un po’ di quella sana allegria e leggerezza che tanto mancava.

Durante la diretta di questa sera, però, il concorrente ha ammesso ad Alfonso Signorini di aver fatto una proposta indecente ad uno dei concorrenti, chiedendogli di venire a letto con lui, ma quest’ultimo avrebbe gentilmente declinato l’offerta ricevuta. Di chi stiamo parlando?

Cristiano Malgioglio al GF Vip svela: “Lo devo ancora scoprire”

Cristiano Malgioglio, senza troppi giri di parole, ha rivelato che la sua proposta era riferita ad Andrea Zelletta, ribadendo il tutto con il sorriso sulle labbra, facendo intuire al pubblico del piccolo schermo che nella sua proposta non c’era nulla di malizioso.

“Gli ho chiesto di venire a letto con me“ ha ammesso il paroliere di Mina. “Ma lui non ha voluto, si è chiuso” ha aggiunto. “Lo devo ancora scoprire bene” ha concluso di fronte ad un imbarazzato Zelletta, che secondo alcuni suoi fedeli sostenitori è in crisi con Natalia Paragoni. “Ma Cristiano, perché lo chiami sempre con il cognome, sai come si chiama, vero?“ ha chiesto in maniera provocatoria il padrone di casa.

“Non lo so proprio come si chiama” ha risposto nella maniera più sincera possibile il paroliere di Mina, facendo ridere di gran gusto il pubblico del piccolo schermo degli italiani, che ha imparato ad apprezzarlo proprio per la sua innata sincerità e l’essere spontaneo. Qualità che da sempre lo contraddistinguono. Per questo motivo non solo ha fatto colpo sui telespettatori, che sono più contenti che mai di rivederlo nella casa più spiata d’Italia, ma anche dei concorrenti. Uno tra tutti: Tommaso Zorzi.

“Io sono onorato di poterlo avere con me qui e cantare le sue canzoni in sua presenza, per me tutto questo è fantastico” ha commentato l’influencer, che poco prima ha svelato al pubblico tutta la verità su Giulia Salemi. “Grazie caro” ha commentato emozionato Malgioglio, che non si aspettava di certo di sentire simili parole sul suo conto in diretta. Anche se era inevitabile, visto che Malgioglio e Tommaso Zorzi hanno legato davvero tanto durante il corso della permanenza di lui nella casa e sicuramente con il passare dei giorni il loro rapporto diventerà ancora più solido.

Pochi giorni nella Casa… e nulla è più come prima! Ecco cosa ha combinato il nostro Cristiano… siete avvertiti: è TRAVOLGENTE! #GFVIP pic.twitter.com/chxxm06X29 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 4, 2020

Malgioglio al Grande Fratello Vip, proposte indecenti a parte, tra l’altro è stato svelato il suo cachet, ha letteralmente conquistato tutti e c’è già chi lo vede come il vincitore morale, insieme a Tommaso Zorzi, di questa quinta edizione del reality show di canale 5. Vedremo se oltre alla vincita morale, ci sarà anche quella concreta, ma se anche non dovesse avvenire sicuramente Cristiano sarà contento così perché non ha mai puntato alla vittoria, ma soltanto a portare gioia e leggerezza al suo pubblico.