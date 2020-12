Cosa fa un uomo quando ama sinceramente la sua donna?

Esistono gesti inconsci inequivocabili che denotano l’amore immenso e sincero di un uomo per la sua partner e sono facilmente identificabili.

Presta attenzione ai gesti quotidiani che il tuo uomo compie nei tuoi riguardi. L’amore è soggettivo e ognuno lo dimostra e lo vive a modo suo, eppure alcuni gesti sembrerebbero universali nell’indicare un atteggiamento amorevole del partner. Fai caso a come si comporta con te e se fa queste sei cose ti ama sinceramente.

I 6 gesti universali che un uomo innamorato compie per la sua partner

Lo ripetiamo ogni giorno, l’amore non è un fiume lungo e tranquillo. L’amore si sperimenta ogni giorno, si deve alimentare col tempo e subisce molte variazioni. Due persone possono amarsi tanto ma rendersi infelici perché incompatibili oppure possono non amarsi affatto ma sopportarsi egregiamente. Amarsi non significa andare d’accordo, uno dei gesti di amore più grande che una persona possa fare per l’altro è accettarlo, così com’è, un pacchetto all inclusive con tanto di pregi e difetti, ma pur sempre un prodotto unico.

Sappi che se hai dei dubbi sull’amore che il tuo partner nutre nei tuoi confronti, questi dubbi potrebbero derivare da te. Potresti pensare di non meritare l’amore di nessuno ed inconsciamente agire in modo da sabotare la tua relazione. A volte l’eccessiva gelosia nasconde motivazioni simili.

In altri casi potresti avere a che fare con un partner anaffettivo, questo potrebbe rendere difficile codificare i suoi sentimenti dato che non li esprime apertamente.

Qualunque sia la fonte dei tuoi dubbi ricorda che quando la parola manca i gesti non mentono. Se fa queste sei cose indubbiamente ti ama moltissimo. L’amore è un sentimento così complesso, ma allo stesso tempo a volte è tremendamente semplice.

Quali sono i gesti maschili che denotano amore?

Secondo Emma Scali, una praticante coaching e terapista di coppia ci sono 6 cose che dovresti osservare per dissipare i dubbi che hai a proposito dei suoi sentimenti. Ecco uno spunto di riflessione interessante che ti aiuterà a fare chiarezza:

1.Il suo corpo riflette le sue emozioni

Per Emma Scali, il linguaggio non verbale non si smentisce mai. Il corpo umano manifesta i sentimenti che prova e questo soprattutto all’inizio della relazione, quando il rossore o un pò di balbuzie indicano chiaramente che il soggetto si sente sotto stress, la presenza dell’altro lo rende goffo e gli fa perdere il lume. Questo è un modo indiretto per comunicare all’altro i propri sentimenti. L’espressione corporea tipica di un uomo emozionato include eccessiva sudorazione, battiti cardiaci accelerati e pupille dilatate.

2. Associa il desiderio all’amore

Secondo la coach il desiderio e l’amore in genere viaggiano l’uno accanto all’altro, anche se amore e desiderio restano due cose distinte. Mentre l’amore dà un “valore” a ciò che ama, non dà un valore a ciò che desidera. Questo spiega perché si può provare attrazione senza essere innamorati di una persona. Premessa a parte generalmente quando amiamo qualcuno lo desideriamo anche. La terapista spiega che alla base di questo fenomeno c’è la necessità di una riconciliazione tra desiderio e amore, soprattutto a lungo termine.

3. Ti menziona spesso quando parla

Se tu sei nella sua mente finirai per uscire dalla sua bocca. Difficilmente un uomo innamorato riuscirà a non parlare a lungo della sua metà. Il fatto di parlare spesso di qualcuno che si ama significa anche mostrare agli altri che si sta prendendo questa relazione con una certa serietà, commenta la terapista.

4. Ti include nei suoi progetti

Quelli che inizialmente erano piani settimanali, col tempo potrebbero diventare obiettivi e progetti a lungo termine. Se all’inizio si desiderava passare insieme un week-end man mano che l’amore si consolida potrebbero cambiare i piani per il futuro. Un uomo innamorato è disposto a condividere la sua vita con la donna che ama e a creare con lei una famiglia.

Se entrambi all’interno della coppia si allineano sugli stessi progetti futuri la coppia potrebbe evolvere in una relazione duratura.

5. Si prende cura di te

Essere innamorati significa anche provare un grande affetto per qualcuno. Preoccuparsi della propria metà, fare in modo di non ferirla. Secondo Emma Scali tra i segnali di affetto più evidenti troviamo il sostegno e l’incoraggiamento. Ogni volta che una donna si troverà a dover affrontare una prova nuova, che sia un nuovo lavoro o una qualsiasi sfida personale, un uomo innamorato tenderà a mostrare il suo pieno sostegno. Un uomo innamorato potrebbe sorprendere con un regalo inaspettato, con una festa a sorpresa. Quando non si ama una persona si perde la voglia e la fantasia e si smette anche di spendere soldi, un pò come accade nel caso di un investimento che si sa già che non frutterà. Ogni persona esprime i suoi sentimenti a modo suo, ma li esprime.

6. Si prende il tempo per ascoltarti

Un uomo innamorato ascolta la donna che ama. Troverà sempre il tempo di ascoltare cosa le passa per la mente. La ascolterà, valuterà e la rassicurerà, perché dalla sua serenità dipende la sua, questo crea maggiore empatia nella coppia.