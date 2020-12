Queste mini ciambelle sono davvero sofficissime e golose, ma non avrai alcun senso di colpa perché una di queste apporta soltanto 85 cal!

Ebbene sì non ci crederai le calorie sono davvero poche e la preparazione facilissima, potrei gustare a casa tua un dolce prelibato e morbidissimo.

La ricetta delle mini ciambelle light

Questo dolce non avrà nulla da togliere alla classica ciambella, un’alternativa tutta leggera da consumare a colazione o per un semplice spuntino goloso.

Per preparare queste mini ciambelle deliziose servono soltanto una ventina di minuti di preparazione, cuoceranno per 15 minuti, e riuscirai ad ottenere ben 15 ciambelle ognuna porterà soltanto 85 cal.

Ingredienti

300 gr di farina tipo 2, semi-integrale

130 gr di ricotta fresca

50 gr di dolcificante a scelta tra sciroppo d’agave, miele, malto di riso oppure malto d’orzo.

1 uovo

1 scorza di limone grattugiata oppure di arancia

succo di un limone o di un’arancia

cocco rapè per guarnire oppure cacao amaro in polvere

Preparazione

Come prima cosa inizia a versare la farina direttamente in una ciotola bella capiente, poi aggiungi la ricotta, l’uovo il dolcificante a scelta. Impasta via via con le mani, facendo incorporare per bene tutti gli ingredienti uno con l’altro. Dopodiché otterrai un panetto liscio ed omogeneo, a questo punto puoi stendere l’impasto con un mattarello sul tuo piano di lavoro.

Mini ciambelle fatte in casa, versione light, solo 85 calorie! (Adobestock photo)

Aiutandoti con un semplice coppapasta, potrai realizzare le forme delle tue mini ciambelle, tagliando così l’impasto a forma di cerchio. Ora prendi la tua teglia da forno standard, rettangolare, e rivestila di carta forno. Disponi le tue 15 mini ciambelle su teglia, ben distanti tra loro. Cuoci in teglia le tue ciambelle alla temperatura di 180°C per circa 15- 20 minuti. Voglia di prelibatezze facili da fare in casa? Prova i nostri cannoli siciliano velocissimi!

Quando la cottura sarà terminata, sforna questo dolce è golosissimo, adagia le 15 mini ciambelle su carta assorbente e lasciale un pochino scolare, a questo punto puoi scegliere di guarnirle con del cocco, ma anche con del cacao amaro in polvere per mantenere l’apporto calorico basso. Diversamente è possibile una bella spolverata di zucchero a velo, ma anche un riempimento di creme come cioccolato o crema pasticciera, per uno sgarro in più, magari di domenica!