Voglia di cannolo siciliano? Ci siamo! Oggi è possibile prepararli a casa tua, in maniera facilissima, leggera, sana e bilanciata grazie ad arianna.fit_life!

Puoi riempirli con dello yogurt, della crema di cioccolato, delle creme proteiche fatta in casa come quella di arachidi, considerando che è un cannolo apporta soltanto 60 calorie, approva di dieta, sano, leggero e croccante. Allora cosa aspetti? Scopri subito la ricetta!

Ricetta cannoli siciliani fatti in casa versione light

Chi se non loro i protagonisti di qualunque cabaret di pasticcini? Amati da tutti, caratterizzati dalla loro friabilità e croccantezza, dalla delicatezza del ripieno cremoso, arricchiti con decorazioni golose, quali granella di frutta secca, gocce di cioccolato, scorzette d’arancio o altra frutta candita, i padroni della sicilia, i CANNOLI!

(non me ne vogliano i Siciliani)

Oggi l’ari ve li propone nella sua versione LEGGERA,SANA e BILANCIATA

senza zucchero

a ridotto contenuto di grassi

ovviamente senza lattosio

senza derivati animali quindi

naturalmente proteici

senza glutine!*

non fritti!

Valori nutrizionali

60 kcal

6 carboidrati

4 proteine

2 g per porzione

Credetemi, sono pazzeschi, paragonabili alla versione originale, nel gusto, nella friabilità, nella delicatezza e croccantezza che racchiudono in un solo morso! Vi chiedete come sia possibile? Siete scettici? Allora vi spiego subito come fare!

Preparazione

Versa nella ciotola della planetaria (o a mano), 125 g di farina d’avena (*assicurati che sia certificata #glutenfree), 20 g di margarina e inizia a impastare poi aggiungi man mano, •10g di stevia •20g di yogurt greco, 60 ml di latte vegetale senza zucchero, 5 g di vegan protein al cioccolato @foodspring_it ed un pizzico di cannella.

Otterrai un panetto liscio, morbido ed elastico (simile ad una pasta frolla). Copri con pellicola e lascia riposare circa 1h in frigo. Trascorso in tempo, stendi con il matterello allo spessore di 1/2mm (deve essere davvero molto sottile). Dividi con un coppapasta (diametro 8cm) in 13/14 cerchietti e avvolgi (maneggiando con cura) su una forma per cannoli (se ne avete di più farete prima io ne ho dovuti fare uno alla volta).

Schiaccia lievemente la giuntura e poni nella friggitrice ad aria, a 200ºC per 8 minuti. Estrai dal tubicino (facendo attenzione a non bruciarti, le mie dita ne risentono ancora) e procedi in questa maniera per tutti i cannoli. Io per farcirli ho utilizzato semplicemente dello yogurt greco 0% @fage_italia e decorato con delle scagliette di cioccolato fondente.

Fonte: (arianna.fit_life)