A volte pulire la cucina a fondo sembra un’impresa ardua. È fondamentale utilizzare abili trucchi per riuscire al meglio e ritrovarsi una cucina come nuova.

In questo ambiente la pulizia è davvero fondamentale, un ambiente pulito è necessario nel momento in cui ci accingiamo a preparare le nostre innumerevoli ricette.

Pulire la cucina

La cucina è composta da mobili, ante, pensili e molto spesso ritroviamo i piccoli spazi, ai quali non arriviamo spesso, molto sporchi. Avrete bisogno di pochissimi trucchi naturali, un pizzico di pazienza e la vostra cucina sarà pulita in profondità al 100%.

Pulire la cucina in profondità è un passaggio fondamentale per garantirci un ambiente altamente igienizzato, poiché, la pulizia veloce e frettolosa non basta. Per non servirsi esclusivamente di uno sgrassatore universale industriale, possiamo ricorrere ad utili espedienti. Fare ciò renderà la pulizia a fondo della cucina un gioco da ragazzi. Ci assicureremo così di rimuovere possibili batteri calcare, germi, incrostazioni. Andremo a toccare tutte le parti della cucina che tendiamo a pulire meno o frettolosamente.

I trucchi da utilizzare sono tutte soluzioni a base di bicarbonato e aceto bianco utili soprattutto per rimuovere macchie e cattivi odori, ma entriamo nel dettaglio.

Piano cottura

Iniziamo dal piano cottura, questa è una delle parti della cucina che effettivamente si sporca di più. Come prima cosa rimuovere le piastre dei fornelli e le griglie e lavarle con acqua ben calda e semplicemente detersivo per i piatti. Se abbiamo una lavastoviglie possiamo avviare un ciclo di lavaggio dopo avere eliminato con una spugna lo sporco in superficie.

Se le componenti del piano cottura sono in crostate ed un te è possibile preparare una miscela di acqua calda e una minima quantità di detersivo per i piatti con l’aggiunta di un bicchiere di aceto bianco immergere un panno in microfibra e passarlo via via su tutte le superfici interessate. Questa stessa miscela può essere utilizzata per evitare di graffiare altre superfici della cucina e lavarle a fondo. È possibile ripetere l’operazione anche per quanto riguarda le manopole dei fornelli e lavarle con acqua calda e detersivo dei piatti.

Cappa

A questo punto si può passare alla pulizia a fondo della cappa, un punto che assorbe molto grasso e molti odori. È possibile utilizzare un panno umido ed uno sgrassato ore ma anche la soluzione precedente di aceto utile anche per la rimozione degli odori.



La prima cosa da fare è rimuovere tutti i filtri della cappa e immergerli in acqua calda e sapone per i piatti. Dopodiché strofinarli con un panno e lasciarli asciugare naturalmente.

Lavandino

Ovviamente, prima di iniziare a pulire il lavandino si dovranno lavare tutte le stoviglie. Pulire poi il fondo dell’avello con uno sgrassa tori e una spugnetta non tralasciando nessuna parte.

Se il lavello è in acciaio sarà bene utilizzare un anticalcare per evitare la formazione di aloni in superficie e incrostazioni che poi diverranno ostinate. Anche qui l’aceto bianco ricopre un ruolo fondamentale, basterà mescolare la precedente miscela sulla superficie con un panno pulito e poi risciacquare per bene con acqua fredda.

Forno

Per pulire il forno non servono detersivi, togliere dal forno tutte le teglie, le pirofila e così via. Se è possibile smontare lo sportello del forno sollevando le levette laterali e necessario. Sarà più semplice pulirlo a fondo.

Far bollire all’interno di una pentola dell’acqua e aggiungere sempre un bicchiere di aceto bianco dopodiché sarà bene preriscaldare il forno tra i 150 e i 180° e mettere la pentola lasciando che il vapore ammorbidisca tutte le incrostazioni presenti all’interno.

Grazie a questo passaggio sarà facilissimo rimuovere con un panno tutto lo sporco del forno pulendolo a fondo.

Frigorifero

Per il frigo è bene svuotarlo completamente. Talvolta si creano anche delle muffe all’interno. Preparare poi una soluzione di acqua, almeno 250 ml e due cucchiai di bicarbonato, impregnare la spugna di questa soluzione e iniziare a strofinare tutte le superfici soprattutto i punti nei quali ci sono macchie incrostazioni o residui di cibo.

In questo modo ci assicureremo una pulizia in profondità e 100% naturale.