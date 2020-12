GF Vip, Patrizia De Blanck accusata di scarsa igiene. Lei: “Ho 5 bagni!”

Patrizia De Blanck al GF Vip è stata accusata di avere una scarsa igiene. La contessa, dopo la sua uscita, ha risposto così.

Al GF Vip, Patrizia De Blanck è stata sicuramente una delle concorrenti che ha fatto discutere e non poco all’interno della casa più spiata d’Italia. Durante il suo percorso, infatti, sia tra i suoi compagni di viaggio che nel mondo esterno si è parlato di una sua scarsa igiene.

Nei salotti di Barbara d’Urso, infatti, alcuni opinionisti hanno sostenuto che fosse poco propensa a lavarsi, mentre i vipponi hanno più volte manifestato, come potete notare dal video pubblicato in fondo all’articolo, di un cattivo odore proveniente dalla sua camera perché, come i telespettatori più attenti ricorderanno bene, lei aveva una stanza separata e non dormiva con gli altri.

Una volta finito il suo percorso, la Contessa è ovviamente venuta a conoscenza delle voci che circolavano sul suo conto e, intervistata da Alessio Poeta, ci ha tenuto a replicare a chi l’accusa di non lavarsi.

Patrizia De Blanck spiega le cause del cattivo odore al GF Vip

Patrizia De Blanck non ha di certo reagito bene di fronte alle accuse fatte sul suo conto e durante il corso dell’intervista ci ha tenuto a mettere i puntini sulle I rispondendo non solo a chi l’accusava nella casa del Grande Fratello Vip, ma anche chi nel mondo reale ha insinuato che avesse una scorsa propensione all’igiene personale.

“Sono pienamente a conoscenza che durante il corso della mia permanenza nel programma hanno parlato male di me” ha esordito la Contessa, protagonista di una confessione choc di Giada De Blanck. “Sto guardando la blacklist che mia figlia ha aggiornato giorno per giorno“ ha ammesso, rivelando che Giada l’ha aggiornata di tutto quello che è successo in sua assenza.

“So di tutte le blatte che hanno messo in discussione non soltanto la mia persona, ma anche le origini della mia famiglia e posso assicurarvi che ci vedremo nelle sedi opportune“ ha poi proseguito, mettendo in chiaro le sue intenzioni. “Trovo assurdi i commenti fatti sulla mia igiene personale. Proprio su di me che a casa ho 5 bagni“ ha aggiunto. “Non appena sono venuta a conoscenza di tutto, ho contattato una di quelle blatte che ha sparlato di me e sapete cosa mi ha risposto? Che se volevo sarebbe tornato in tv per smentire tutto“ ha raccontato.

“Che persone mediocri” ha detto amareggiata. “Nella casa del Grande Fratello Vip, invece, in camera mia c’era un odore di fogna semplicemente perché mancavano finestre ed aeratori“ ha rivelato. “Onestamente ho preferito sopportare piuttosto che dormire nella stanza con gli altri“ ha concluso. “Ho scelto di restare da sola per continuare ad avere la mia privacy, cosa a cui tengo molto”.

Tommaso e Pierpaolo raccontano che a causa della mancanza d’igiene della contessa è stato trovato un topo nella sua camera, la regia subito stacca per coprirla per l’ennesima volta #GFVIP pic.twitter.com/wYwQvf1ODh — % (@biasbowie02) November 15, 2020

Patrizia De Blanck ha replicato a chi l’accusa di non lavarsi e chissà se la rivedremo in un acceso faccia a faccia nei salotti televisivi di Barbara d’Urso per replicare pubblicamente a chi l’accusata di non avere una scarsa cura di sé.