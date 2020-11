Patrizia De Blanck è stata la protagonista di una confessione choc di sua figlia Giada al GF Vip, che tra le lacrime ha raccontato tutto.

Patrizia De Blanck ha abbandonato la casa più spiata d’Italia durante la diretta di questa sera, ma prima di comunicare la decisione del pubblico di canale 5, Alfonso Signorini ha regalato una bellissima sorpresa alla sua concorrente. Quale? Le ha fatto incontrare sua figlia Giada De Blanck, che non vedeva da molto tempo ormai e che aveva espresso il desiderio di poter riabbracciare in quanto avvertiva da sempre, fin dal suo ingresso, la sua mancanza.

Le due questa sera hanno avuto modo di potersi incontrare, ma purtroppo non toccare a causa delle norme per impedire il contagio del virus, ma nonostante ciò sono state vicine con l’anima in particolar modo quando la Contessina ha rivelato che durante il corso della sua vita ha provato per ben due volte una paura che non augura a nessuno, quella di perdere sua madre, dopo aver perso suo padre.

“Mamma ha rischiato di morire per ben due volte” ha esordito Giada De Blanck, che non molto tempo fa ha lanciato una frecciata a Barbara d’Urso. “Non sapevo se si sarebbe mai realizzata da quel letto” ha proseguito tra le lacrime, senza rivelare molto altro su questo triste avvenimento, senza nemmeno pronunciarsi in merito a quanto sarebbe accaduto tutto ciò.

Patrizia De Blanck ha rischiato di morire e la confessione di Giada ha spiazzato tutto il pubblico di canale 5.

Giada De Blanck lancia un appello al GF Vip: “Non lo voglio nobile”

La Contessa riesce e parlare con la sua Giada… un sogno che si realizza ed un racconto così intenso da far commuovere. 😢 #GFVIP pic.twitter.com/oLYbaN85TC — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 23, 2020

Giada De Blanck, durante il corso della sua ospitata al Grande Fratello Vip, ha anche confidato ad Alfonso Signorini di essere alla ricerca di un compagno, ma che purtroppo in amore è un’inguaribile romantica e per questo motivo purtroppo non è riuscita ancora a trovare l’uomo della sua vita.

“Allora lanciamo la campagna cercasi Contessino” ha commentato ironico Alfonso Signorini. “No, grazie” ha prontamente replicato la figlia di Patrizia De Blanck, che negli scorsi giorni ha commesso una terribile gaffe. “Non lo voglio nobile, solo nobile di animo, quello sì” ha aggiunto per poi rivelare. “Io lo voglio rugbista fuori e gentiluomo dentro” ha concluso ironica, trovando tutta la comprensione del padrone di casa che ha compreso i gusti della sua ospite.

L’appello di Signorini è stato però lanciato, che il Grande Fratello Vip possa portare fortuna a Giada e che dopo questa sera possa trovare l’amore della sua vita? Staremo a vedere perché le sorprese, sia fuori sia dentro la casa più spiata d’Italia, sono ormai all’ordine del giorno.

Patrizia De Blanck è stata eliminata al GF Vip, ma almeno tra una risata e una commozione, è riuscita a concludere il suo percorso nel migliore dei modi, creando non poche polemiche nel vasto mondo della rete.