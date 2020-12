Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi 3 dicembre parlano di una sorpresa speciale di Maria De Filippi a Davide Donadei.

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi promettono grandi emozioni soprattutto per Davide Donadei che è sempre più vicino alla scelta. Il tronista pugliese che sta vivendo un’avventura più intensa rispetto a Sophie Codegoni e Gianluca De Matteis, sente molto la mancanza della sua famiglia e, come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, nella puntata odierna, riceverà una bellissima sorpresa.

Maria De Filippi segue molto da vicino i suoi tronisti e, di fronte alla forte mancanza di Davide, ha deciso di sorprenderlo regalandogli un’emozionante sorpresa in studio.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi 3 dicembre: la videochiamata della mamma e del fratello di Davide Donadei

Davide Donadei si sta dividendo tra Beatrice, Valeria e Chiara. Con quest’ultima le discussioni sono all’ordine del giorno. Lei non fa che ribadire di sentirlo freddo e lui ammette di non fidarsi di lei. Discorso totalmente diverso per Beatrice che, ad oggi, è la corteggiatrice preferita di Davide che, in esterna, ha confessato di sentire molto la mancanza del fratello.

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, così, Maria De Filippi farà un grande regalo a Davide che riceverà una videochiamata della mamma e del fratello. In studio ci saranno grandi emozioni.

Sempre nella puntata odierna del dating show di canale 5 dovrebbe tornare nuovamente al centro dello studio anche Gemma Galgani per parlare della “passerina” che ha regalato a Maurizio e del bacio con quest’ultimo scatenando così nuove discussioni, in primis con Tina Cipollari.

Dovrebbe trovare ancora spazio, poi, Armando Incarnato che, dopo aver chiuso con Brunilde e Marianna, si confronterà con Lucrezia Comanducci, la corteggiatrice che, dopo aver rinunciato a conoscere Gianluca De Matteis, è tornata in studio solo per lui.

Il cavaliere napoletano, tuttavia, farà apprezzamenti anche su Valeria, la corteggiatrice di Davide Donadei. Armando si sbilancerà dichiarando di considerarla una vera donna. Valeria, però, dopo averlo ringraziato, ribadirà il proprio interesse per Davide con cui è nata un’alchimia immediata.