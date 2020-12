Mamma e fratello Davide Donadei: la sorpresa a Uomini e Donne

Chi sono la mamma e il fratello di Davide Donadei, tronista pugliese di 25 anni di Uomini e Donne? Sorpresa in diretta per lui.

La mamma e il fratello di Davide Donadei protagonisti di Uomini e Donne. Il tronista pugliese 25enne sta continuando la sua ricerca dell’amore e sta conoscendo Beatrice, Chiara e Valeria. Tra le tre corteggiatrici, Davide prova un forte interesse per Beatrice e non nasconde l’attrazione per Valeria, l’ultima arrivata.

Di Chiara, invece, non riesce a fidarsi e, nella nuova puntata di Uomini e Donne, dopo uno scontro con Chiara, Davide riceverà una dolce sorpresa dalla mamma e dal fratello che gli faranno una videochiamata.

Davide Donadei e la sorpresa della mamma e del fratello a Uomini e Donne

Una videochiamata della mamma e del fratello di Davide Donadei è il motivo dell’emozione di Davide Donadei che, sin dall’inizio del suo percorso sul trono, ha dichiarato il proprio legame con la famiglia.

“Ha cresciuto me e mio fratello lavorando tutti i giorni. Faceva le pulizie. Mi ha fatto anche da papà”, ha detto Davide parlando della madre nel video di presentazione e spiegando che i genitori si sono poi separati nel 1995, dopo 13 anni di matrimonio.

Con la madre Davide ha un rapporto splendido ed è la persona con cui si confida. Il tronista, infatti, ha raccontato che le dice tutto parlandole anche delle sue storie d’amore.

La videochiamata della mamma e del fratello è così una dolce melodia per Davide che sta vivendo momenti complicati sul trono a causa delle continue discussioni con Chiara con cui, per la prima volta, ha vissuto l’emozione di essere presentato al padre di una ragazza con cui sta uscendo.

In passato non gli era mai capitato a causa del passato del padre di cui, alle telecamere di Uomini e Donne, ha detto: “Mio padre ha avuto un po’ di problemi con le Forze dell’Ordine. Questo ha fatto sì che la mia immagine, a tredici, quattordici anni venisse sporcata un po’. Quando sono cresciuto ho dimostrato di essere una persona onestissima e tranquillissima, ho sempre lavorato. Ci sta che la gente parli, ma non ci sta che io non debba fare una cosa perché sono figlio di. Mamma ha fatto da papà e da mamma, lavorando tutti i giorni”.