Uomini e Donne anticipazioni 21 novembre: Gemma regala la Passerina

La registrazione di Uomini e Donne del 21 novembre ci svela una Gemma Galgani audace, pronta a regalare la sua "Passerina".

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 21 novembre non smettono di stupire il pubblico del piccolo schermo perché nei prossimi giorni ne vedremo davvero delle belle su canale 5. A riportare il tutto, come sempre, è stato Il Vicolo delle News, che grazie alle sue fedeli talpe ha svelato in anteprima cos’è successo in puntata.

Ovviamente protagonista indiscussa è stata Gemma Galgani, che ha deciso di regalare la “sua” Passerina a Maurizio, il suo nuovo corteggiatore. No, non pensate a male. La dama torinese si è semplicemente limitata a regalare al suo spasimante una bottiglia di buon vino, ma il nome ha creato non pochi equivoci all’interno dello studio. Gemma, oltre a continuare la conoscenza con l’uomo, deciso di uscire ancora con Biagio. Quest’ultimo, d’accordo con la Galgani, pensa ritiene che Sabina non sia del tutto sincera, ma il suo interesse per lei lo è davvero o dettato a favore di telecamera?

Maurizio, tra l’altro, frequenta anche lui soltanto Gemma, (tra l’altro vi ricordate del suo primo storico ex fidanzato? ), perché l’altra dama che lo corteggiava si è detta schifata che lui abbia baciata dopo aver posato prima le sue labbra sulla dama, per volere di lei tra l’altro perché lui non si era fatto avanti, che ha l’età di sua madre.

Gemma Galgani ha regalato la passerina a Uomini e Donne ed è inutile dirvi che tutto il resto è passato inosservato dopo questo gesto.

Anticipazioni Uomini e Donne 21 novembre: Riccardo manda in confusione Roberta

La registrazione di Uomini e Donne del 21 novembre è andata avanti con le altre vicende che interessano tutti gli altri protagonisti del Trono Over. Tra questi, ovviamente, c’erano anche Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Quest’ultimo ha provato a baciare la dama, ma lei non ha assolutamente voluto concedersi alla sua vecchia fiamma, visto che è uscita anche con Michele Dentice.

Quest’ultimo ha insistito per volerla rivedere e lei ha ceduto, ma non sono state abbastanza chiare in che modo tutti loro vogliano proseguire la loro conoscenza. Anche se l’ex di Ida Platano, che ha svelato perché è finita la loro relazione, ha presto l’esclusiva da Roberta, ma soltanto da parte sua perché lui ha tutte le intenzioni di voler continuare a conoscere Brunilde, ma come nelle migliori soap opera che si rispettino lei è uscita anche con Armando, ma quest’ultimo ha deciso di interrompere la loro conoscenza perché Riccardo si è recato in albergo da lei, ma anche se non c’è stato nulla lui è rimasto piuttosto infastidito perché a lui ha negato questa possibilità.

Durante la registrazione è scoppiato il caos a Uomini e Donne, perché nessuno è riuscito a capire che intenzioni hanno con i rispettivi corteggiatori i protagonisti del Trono Over, che sembrano essere molto più incasinati dei giovani del Trono Classico.

