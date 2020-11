Riccardo Guarnieri, intervistato dal magazine di Uomini e Donne, ha rotto il silenzio sulla fine della sua storia con Ida Platano.

Riccardo Guarnieri è stato, ed è, uno dei cavalieri più famosi del parterre maschile di Uomini e Donne. Durante il corso della sua permanenza nel programma, si è fatto notare per la sua storia d’amore con Ida Platano. I due, dopo numerosi alti e bassi, hanno deciso di lasciarsi in maniera definitiva, in quanto l’esperienza della convivenza, durante il periodo del lockdown, non è andata affatto come sperato.

Oggi Riccardo è tornato al Trono Over e ha finalmente deciso di rompere il silenzio in merito alla fine della relazione, in quanto a differenza della sua ex compagna non aveva ancora raccontato al pubblico la sua versione della storia.

“Io e Ida, come ormai noto, abbiamo scelto di trascorrere insieme il periodo del lockdown, andando a convivere per la prima volta” ha esordito il cavaliere sul Magazine dedicato al dating show di Maria De Filippi. “L’avevo scelto io. Quando sono andato da lei, avevo il biglietto per tornare a casa il 15 marzo, il giorno dopo era il compleanno di mia madre, ma sentendo quello che stava succedendo nel mondo esterno ho scelto di restare con lei perché spaventato dall’idea di non poterla più vedere” ha spiegato il cavaliere. “Le cose tra noi inizialmente proseguivano a gonfie vele poi sono riemerse tutte le vecchie incomprensioni che pensavamo di aver risolto” ha ammesso.

“Io stesso, devo essere sincero, in alcuni momenti ho esagerato dicendole che non vedevo l’ora di andarmene da casa sua, ma soltanto perché ero davvero preso dalla rabbia” ha confidato. “Non ero lucido, era una di quelle cose che dici quando sei arrabbiato. Nulla di più” ha proseguito il cavaliere. “Quando poi è arrivato il giorno di tornare a casa, come ogni mattina le ho portato il caffè a letto e speravo che lei mi dicesse qualcosa. Bastava davvero così poco e sarei restato con lei“ ha spiegato. “Ma niente, così le ho detto chiaramente che non sarei voluto partire, ma lei mi ha detto che avevo bisogno di tempo per riflettere perché non aveva trascorso quei giorni in maniera serena” ha concluso Riccardo Guarnieri sulla fine della storia con Ida Platano, tra l’altro lei ha ammesso di aver iniziato una cura psicologica dopo la loro relazione.

Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne: “Ida ha messo in dubbio tutto”

Riccardo Guarnieri, durante il corso dell’intervista, ha proseguito con la sua versione della storia in merito alla fine della relazione con Ida Platano di Uomini e Donne. La dama, infatti, ha più volte raccontato che quando lui è tornato a Taranto, lei ha provato più volte a chiamarlo ma che non ha mai ricevuto alcuna risposta. Tant’è che è rimasta piuttosto stupita dalla sua reazione, in quanto si aspettava maggiore rispetto per la loro storia d’amore.

“Quando sono tornato a casa, ero io che provavo sempre a mettermi in contatto con lei. Non mi ha mai chiamato” ha proseguito Riccardo. “Mi diceva sempre che era molto impegnata e che aveva un sacco di cose da sbrigare. Questo è durato per circa una settimana” ha spiegato. “La lontananza normalmente già non aiuta un rapporto, in particolar modo per noi che avevano già dei problemi da risolvere. Questo suo atteggiamento ha reso tutto molto più difficile“ ha osservato, tra l’altro si parlava anche di un ipotetico ritorno di lei al Trono Over.

“Mi sono ritrovato senza niente a cui aggrapparmi per continuare a lottare per la nostra storia” ha continuato Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne. “Soprattutto se prendiamo in considerazione tutti i momenti difficili che abbiamo vissuto” ha osservato. “Così ho deciso di smettere di farmi sentire, non aveva senso. Anche perché lei a giugno ha di nuovo messo in dubbio i miei sentimenti perché sui social le era arrivata una segnalazione nella quale mi avrebbero visto frequentare un’altra donna nella mia palestra” ha dichiarato lui. “Peccato però che io non si ci sia mai tornato in quella palestra”.

“Certo, lei per un periodo ha iniziato a cercarmi, facendomi alcune telefonate, vi parlo di settembre, ma arrivati a quel punto per me non aveva alcun senso parlarne di nuovo“ ha ammesso. “Anche perché durante tutte le volte che ci siamo sentiti dopo il lockdown, lo abbiamo sempre e solo fatto perché discutere. Sembrava quasi non avessimo più alcun argomento in comune” ha continuato, tra l’altro non molto tempo fa le aveva lanciato una frecciata social.

“Però ci tengo a dire che mi ha infastidito e non poco quando ha dichiarato che si aspettava un maggiore rispetto da parte mia perché la nostra storia era molto importante. Beh, io non ho mai mancato di rispetto a quello che c’è stato tra noi“ ha confessato il cavaliere. “Il mio rispetto l’ho mostrato mantenendo il silenzio per tutto questo tempo, senza andando ad infangare quello che c’è stato” ha spiegato.

“In questo periodo mi sono sottoposto ad una profonda auto analisi e mi sono tornate in mente in più occasioni tutte le cose che lei ha fatto durante la seconda parte della nostra relazione” ha poi concluso Riccardo Guarnieri. “Forse anche in maniera inconsapevole, ma credo che lei non sia mai stata innamorata di me“ ha ammesso amareggiato da come sono andate le cose con Ida Platano, ma ora è pronto a voltare pagina e per questo motivo ha scelto di rimettersi in gioco negli studi del Trono Over di Uomini e Donne, sperando di poter finalmente trovare l’amore di cui tanto è alla ricerca.

Riccardo, durante il corso dell’intervista, ha anche ammesso che alcune donne che ha avuto modo di poter conoscere nella puntata che segna il suo ritorno lo hanno colpito e non poco.

“Gabriella è una di quelle donne del parterre che mi ha colpito subito. Credo sia davvero splendida, ma sono rimasto impressionato anche da Selene” ha ammesso senza troppi giri di parole. “Anche se lei è uscita dal programma, dal punto di vista estetica la reputo una bellissima ragazza” ha spiegato. “Anche se ad essere onesto non credo ci uscirei perché ha la metà dei miei anni“ ha aggiunto. “Ma sono del parere che le donne abbiano sicuramente una marcia in più rispetto a noi uomini e che ragazza più giovane non abbia alcun problema nel rapportarsi con una persona più grande” ha concluso. “Ma la situazione inversa la vedo meno plausibile” ha concluso. Anche se agli occhi dei lettori questa è sembrata essere una leggera frecciata a Gemma Galgani, che durante la precedente stagione ha scelto di farsi corteggiare da un ragazzo di soli 26 anni, Nicola Vivarelli.

Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne riuscirà, questa volta, a trovare la donna della sua vita di cui tanto è alla ricerca oppure se farà influenzare, in qualche modo, dalla sua relazione, ormai giunta al capolinea, con Ida Platano che tanto ha fatto sognare il pubblico del piccolo schermo? Per saperlo, non ci resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate, visto che il cavaliere è tornato a far parte dei giochi soltanto da una puntata sola.