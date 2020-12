Ermal Meta torna su Twitter dopo essersi preso una piccola pausa a seguito di alcune polemiche.

Proprio così, Ermal Meta il cantante di “Vietato Morire” e “Non mi avete fatto niente” (in feat con Fabrizio Moro) ha deciso di rifare il suo ingresso sulla piattaforma Twitter, luogo abitato dai suoi tanti fan sparsi per l’intero continente.

Lo scorso 11 Novembre il cantautore aveva deciso di disattivare il suo account Twitter e lo aveva annunciato tramite una Instagram Stories:

“Ciao amici, ho disattivato l’account di Twitter per un po’. Stava diventando troppo tossico per me. Spero mi comprenderete. Ci vediamo su Instagram.”

Un periodo di pausa durano veramente poco.

D’altronde chi segue Ermal Meta ben conosce la sua affinità con il mondo social, il suo desiderio di interessarsi di questioni rilegate all’attualità e la sua voglia di mostrare momenti quotidiani (recentemente ha condiviso le foto insieme alla fidanzata Chiara). Vicino ai suoi “lupi di Ermal“, un fan club nato dall’espressione “Che il lupo corra con me” che il cantante è solito usare di risposta all’augurio “In Bocca al Lupo“.

Ermal ha difatti fatto ritorno con un Tweet:

Allora? Che si dice qui? 😃 — Ermal Meta (@MetaErmal) December 1, 2020

“Allora? Che si dice qui?“, queste le parole del cantautore su Twitter. Subito una marea di commenti entusiasti: “quanto ci sei mancato”, “Ammettilo anche tu che senza il disagio dei lupi non ci sai stare”.

Perché Ermal Meta aveva disattivato l’account Twitter?

Ermal Meta è stato costretto a disattivare il suo profilo Twitter dopo le innumerevoli critiche ricevute a un suo tweet.

Il clima su Twitter nei confronti del cantautore era teso già da parecchio tempo e si coglieva qualunque occasione per criticarlo o attaccarlo, tra cui anche le polemiche sulla sua ragazza, Chiara.

Ermal che i social li gestisce in prima persona ha dimostrato più volte di seguire attentamente quello che veniva scritto su Twitter e che lo riguardasse, sia un’esternazione positiva che negativa. Mostrandosi sempre affine al suo pubblico (a volte anche in maniera piuttosto tagliente, come nel suo stile). Ma chi lo ama, lo ama anche per questo.