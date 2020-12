Pranzo di Natale 2020: le migliori ricette per i primi piatti

Il primo piatto è senza dubbio una delle portate più attese del pranzo di Natale. Ecco le migliori ricette di pasta, lasagne e zuppe che non possono mancare in tavola.

L‘Italia è il paese del buon mangiare ed in particolare della ‘pasta‘, già perché i primi piatti sono le ricette più apprezzate al mondo ma anche sulle nostre tavole, ed in particolare su quelle del pranzo di Natale.

Ecco per voi tante ricette gustose di primi piatti perfetti per il pranzo di Natale, quei piatti che non possono mancare in tavola e che conquisteranno il palato di tutta la famiglia. Scopri le migliori ricette con la carne per il pranzo di Natale.

Pranzo di Natale 2020: le migliori ricette delle lasagne

La lasagna è un classico del pranzo di Natale e delle riunioni di famiglia. Ecco le ricette che abbiamo selezionato per voi.

Lasagne alla Bolognese

Le lasagne classiche, quelle con il ragù alla bolognese che non possono assolutamente mancare sulla tavola del Natale.

Lasagne ai carciofi

Le lasagne bianche più amate, quelle ai carciofi. Un gusto raffinato per una ricetta semplice e veloce.

Lasagne ai funghi

La lasagna ai funghi è un’ottima alternativa a quella classica perché mette d’accordo tutti i palati, anche quelli più esigenti e che non amano il condimento al pomodoro.

Lasagne zucca e salsiccia

Una versione molto appetitosa della lasagna, con zucca e salsiccia. Un primo piatto ricco di gusto e originalità.

