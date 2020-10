Ermal Meta romantico e innamoratissimo su Instagram: la bellissima dedica alla fidanzata Chiara per il suo compleanno, foto.

Ermal Meta pubblica una foto dolcissima su Instagram in cui è con la fidanzata Chiara dedicandole delle meravigliose parole d’amore in occasione del suo compleanno. Uno scatto in bianco e nero che Ermal ha deciso di condividere sui suoi profili social in occasione del giorno dedicato alla sua bellissima fidanzata. Dopo aver condiviso alcune foto tra le storie di Instagram, durante la quarantena e l’estate, stavolta, il cantautore ha deciso di dedicare un post che ha emozionato tutti i suoi fans.

Ermal Meta e la dedica alla fidanzata Chiara: “Dove esserci un gran sole il giorno in cui sei nata”

“Sei nata 30 anni fa in questo giorno. Doveva esserci un gran sole quel giorno”, ha scritto Ermal Meta su Instagram pubblicando la foto che vedete qui in alto. Uno scatto in bianco e nero di un momento sereno e felice, trascorso probabilmente durante le vacanze estive. Nella foto, il cantautore appare sereno, con un sorriso appena accennato mentre il sorriso di Chiara è assolutamenre radioso. Una dedica stupenda quella che Meta ha fatto alla fidanzata a cui ha dichiarato tutto il suo amore con poche, ma significative parole.



Anche i fans di Ermla hanno fatto gi auguri a Chiara complimentandosi, poi, per la dolcezza di Ermal. “Auguri Chiara. Siete semplicemente stupendi”, “Ma che dedica, una dedica d’amore pazzesca, lei il tuo sole. Auguri”, “Che belli che siete”, “Tanti auguri a questo sole”, “Siete stupendi”, scrivono i fan, felici di vedere Ermal così sereno accanto alla propria donna con cui ha trascorso la quarantena come ha mostrato pubblicando diverse storie sui social.



Ermal, poi, tra le storie di Instagram, ha pubblicato alcuni video già pubblicati dalla fidanzata Chiara in cui i due si divertono a duettare sulle note di Acqua e Sale, la canzone di Mina e Celentano. Una coppia bellissima e che vive la propria storia d’amore lontano dalle luci dei riflettori. La redazione di Chedonna augura tantissimi auguri di buon compleanno a Chiara.