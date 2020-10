La cheesecake con salsa ai lamponi è la soluzione perfetta per un dolce che non stufa mai ed è anche molto semplice da preparare

Un trionfo di aromi, profumi e sapori perfettamente integrati. Tutto questo è la cheesecake con salsa ai lamponi, un dolce che all’apparenza è tipicamente estivo ma in realtà può essere preparato tutto l’anno utilizzando lamponi surgelati

Questa cheesecake è perfetta per concludere un pranzo o una cena, elegante ma anche molto golosa e pratica. Prepararla è semplice e richiede pochi minuti (più un po’ di attesa): Il bianco della base, il rosso intenso della salsa sono una combinazione fantastica.

Ingredienti:

Per la base

100 g biscotti secchi

40 g burro

250 g formaggio spalmabile

50 g yogurt magro

100 ml panna fresca

8 g gelatina in fogli

60 g zucchero a velo

Per la salsa

150 g lamponi

succo di mezzo limone

20 g zucchero

lamponi

Cheesecake con salsa ai lamponi, cambiate così la salsa

Con la stesa base della cheesecake potete anche preparare delle varianti sfruttando altri frutti di bosco per decorare. More, mortilli, ribes, fragoline, stanno tutti bene potete prepararli allo stesso modo. La cheesecake con salsa ai lamponi può anche essere congelata se non utilizzate ingredienti surgelati.

Preparazione:

In un pentolino sciogliete il burro a fuoco basso e poi asciate intiepidire. Mentre aspettate, tritate i biscotti con un mixer o semplicemente con un mattarello dentro ad un sacchetto per alimenti e metteteli in una ciotola mescolandoli con il burro fuso.

Poi versate questo composto in una tortiera a cerniera da 20 cm di diametro e compattate con un cucchiaio. Quindi mettete in frigorifero per 30 minuti a compattare e intanto preparate anche il, resto della cheesecake.

Montate 80 ml di panna con le fruste elettriche e immergete la gelatina in acqua fredda. In una

ciotola,lavorate il formaggio sempre con le fruste unendo lo yogurt e lo zucchero a velo , poi mescolate. Portate a bollore il resto della panna restante, sciogliete qui la gelatina e aggiungetela

al composto a base di formaggio. Poi unite la panna montata e mescolate delicatamente con movimenti dal basso verso l’alto.

Quando è tutto ben amalgamato versate il composto nella tortiera e livellatela, lasciandola poi raffreddare in frigorifero per almeno 3 ore

Prima di tirare fuori la cheesecake preparate anche la salsa: spremete il succo di limone, spostatelo

in un pentolino e poi unite i lamponi e lo zucchero facendo cuocere a fuoco basso per almeno 5 minuti. Infine frullate e decorate la cheesecake ormai fredda con la salsa in superficie e alcuni lamponi interi.