Ermal Meta ha una nuova fidanzata: il cantautore la presenta ufficialmente su Instagram. Ecco chi è la ragazza che ha conquistato il cantautore.

Ermal Meta ha una nuova fidanzata. Il cantautore ha presentato ufficialmente la donna che ha conquistato il suo cuore prima con una diretta su Instagram e poi con una foto in cui sorride al suo fianco. Rilassato e sorridente, Ermal Meta ha condiviso con i fans il momento della cena a base di pizza fatta in casa inquadrando poi la fidanzata che ha timidamente salutato i followers del fidanzato.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus | Ermal Meta, canzone contro la paura | “Finirà bene”

Ermal Meta, Chiara è la nuova fidanzata: ecco chi è

Dopo aver mostrato la preparazione della pizza fatta in casa, Ermal Meta, domenica 26 aprile, ha regalato ai propri fans una diretta mostrandosi mentre mangiava la pizza salame e mozzarella e tonno e cipolla. Durante la diretta si sentiva anche la voce della fidanzata che aveva già mostrato durante la quarantena. Tanti i commenti dei fans tra i quali anche quelli che chiedevano d’inquadrarla. Prima di salutare tutti, così, Ermal ha inquadrato la fidanzata che, timidamente, ha salutato tutti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Non mi avete fatto niente compie 2 anni | Grande gesto di Ermal Meta e Fabrizio Moro

Ermal che in occasione del suo compleanno aveva fatto una diretta con l’amico Fabrizio Moro, ha anche pubblicato una foto in cui sorride insieme alla sua dolce metà.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Meta e Fabrizio Moro a Una storia da cantare | I fan: “fateli duettare”

Riferendosi alla pizza, sulla foto, ha scritto: “comunque scherzavo, ha vinto lei”, facendo intendere che la pizza più buona era quella tonno e cipolle preparata dalla fidanzata, ma chi è la dolce metà di Ermal? Andiamo a scoprirlo.

Noi di Chedonna siamo in grado di darvi qualche informazione in più sulla bellissima ragazza che ha conquistato il cuore di Meta. Scovando tra i commenti dei fans e le persone seguite su Instagram dal cantautore sappiamo che si chiama Chiara, non fa parte del mondo dello spettacolo e lavora come marketing manager.

Al suo fianco, Ermal appare sereno e felice come hanno notato i suoi fedeli fans e con lei ha anche trascorso la quarantena e festeggiato il suo 39esimo compleanno. Noi di Chedonna facciamo i migliori auguri a questa bellissima coppia.