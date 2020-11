Settimane di gravidanza: le migliori app da scaricare sullo smartphone

By

La gravidanza è un momento unico nella vita di una donna. Ecco le migliori app da scaricare sullo smarphone per seguirla mese dopo mese.

Quando si aspetta un bambino sono molte le emozioni che si provano, ma soprattutto se si tratta del primo figlio, sono tante le paure, i dubbi e soprattutto l’incoscienza di tutto quello che accadrà al nostro corpo, al nostro bambino e di tutti gli accertamenti e le analisi a cui ci si dovrà sottoporre durante i mesi di gestazione.

A prescrivere tutte le analisi e ad informarci ci penserà il ginecologo, a riempirci di ‘luoghi comuni’ ci penseranno mamme, nonne e zie, ma a ricordarci ogni settimana cosa sta succedendo dentro di noi ecco che arriva la tecnologia, con delle meravigliose app super illustrate che ci illustreranno passo dopo passo l’andamento della gravidanza, gli esami a cui sottoporsi e come sta crescendo il bambino.

Insomma, il nostro smartphone sarà il nostro consigliere più fidato, dopo il ginecologo per avere tutto sotto controllo durante le 40 settimane più belle della nostra vita. Ecco le migliori app da scaricare per tutte le mamme in attesa. Scopri anche cosa è la flussimetria.

Gravidanza: le migliori app da scaricare sullo smartphone per seguirla settimana dopo settimana

Ecco di seguito, le app migliori da scaricare sul proprio smartphone quando si aspetta un bambino:

I Mamma

L’applicazione per smartphone più scaricata dalle mamme italiane durante la gravidanza. Un’app sviluppata in collaborazione con Medici specialisti, regala la possibilità sia di monitorare il periodo fertile, sia i nove mesi di gravidanza. Ricca di consigli, illustrazioni e tante informazioni su mamma, bambino, analisi da fare e anche consigli per la vita di tutti i giorni con il pancione.

Gravidanza mia

Quest’app accompagna la mamma con informazioni utili sia in gravidanza che nel periodo del concepimento. Un applicazione compagna di viaggio per ogni mamma che cerchi informazioni e consigli dal concepimento al giorno del parto.

Gravidanza- Sprout

Un accompagnamento alla nascita che si basa sulle linee guida della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, tante immagini dello sviluppo del feto e a disposizione della mamma una sorta di agenda dove inserire foto, note personali e dove inserire tutti gli appuntamenti utili.

La mia gravidanza

Anche questa risulta essere un’app completa, che segue la mamma dal momento del concepimento fino al parto. Tantissimi i contenuti, i consigli e le informazioni che vengono aggiornate con il proseguire della gravidanza. Disponibile anche un calendario dove poter memorizzare gli appuntamenti per analisi e visite mediche e il contatore delle contrazioni.

CineMama

Una sorta di diario fotografico della gravidanza, per inserire ogni giorno una foto del pancione e alla fine della gravidanza, saranno immortalate in un commovente video.

Diario della mia gravidanza

Un’app che esegue un monitoraggio completo della gravidanza. Tante informazioni su quello che accade a mamma e bambino durante la gestazione e anche in questa app è presente il contatore delle contrazioni per quando arriverà il momento!

La gravidanza di una donna è un evento pieno di amore, gioia ed emozioni forti. Tenere tutto sotto controllo con l’aiuto di app sviluppate in modo specifico, concorrerà a rendere questo evento sereno. Scopri anche cosa è la preeclampsia.