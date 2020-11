Le anticipazioni di Uomini e Donne del 27 novembre non smettono di stupire: una dama è venuta allo scoperto, prendendo in giro tutti.

Uomini e Donne è pronto a tornare sul piccolo schermo con puntate nuove di zecca. Tant’è che ieri è stata registrata la puntata del 27 novembre che, come riportato da Il Vicolo delle news, promette grossi colpi di scena.

L’inizio del nuovo appuntamento, manco a dirlo, è stato dedicato a Gemma Galgani. La dama, che ha fatto una doccia bollente in studio, ha rivelato di aver invitato Maurizio a casa sua per una cena e, qualora dovesse accadere, per qualcosa di più. Quest’ultimo, però, sembrerebbe non aver colto l’invito della dama e l’ha portata fuori a cena.

Valentina, che lo sta conoscendo, però prende la parola e afferma che il cavaliere non è che non abbia colto l’invito, ma che non avesse alcuna intenzione di andare dalla dama torinese perché lui non sarebbe minimamente interessato a lei e non solo. Valentina afferma che è stato lui a raccontarle il tutto e che le avrebbe detto che si è spinto a corteggiare Gemma soltanto perché glielo ha chiesto la redazione. Ovviamente lui smentisce il tutto ed inizia una litigata di quelle epiche, che tanto piacciono al pubblico del piccolo schermo.

Dalla discussione, però, tutto viene ribaltato in quanto viene fuori che ad essere sotto accusa non è il cavaliere, ma Valentina! Sì, avete letto bene perché ci sono delle conversazioni che proverebbero che in realtà quella poco sincera è lei e che ha preso in giro tutti quanti, avendo rapporti intimi con più cavalieri ed organizzando una finta uscita di scena!

Anticipazioni Uomini e Donne 27/11: Valentina e Nicola vengono allo scoperto

Attenzione, ora mettetevi belli comodi e leggete, perché le anticipazioni di Uomini e Donne del 27 novembre stanno per raggiungere il loro momento clou!

Durante il corso della discussione tra Valentina e Maurizio, vengono fuori alcuni screen in cui lei chiede a Costantino, un cavaliere che per poco tempo ha preso parte al parterre, di non raccontare che hanno avuto un rapporto intimo, ma che si sono visti semplicemente per una serata tranquilla insieme, non raccontando in puntata quello che realmente è accaduto tra loro, ma non solo!

Viene fuori che Valentina ha avuto rapporti intimi pure con Nicola! I due sarebbero dovuti uscire insieme dal programma, ma siccome lui è positivo al virus e sta trascorrendo il periodo di quarantena in isolamento, hanno preferito rimandare il tutto. Per questo motivo, per giustificare la presenza di lei in studio, avrebbe iniziato a frequentare Maurizio soltanto per rimanere più a lungo all’interno del programma per poi organizzare un’uscita tra lei e Nicola, dove avevano scopeto di avere un interesse soltanto l’uno per l’altro.

Valentina e Nicola vengono smascherati a Uomini e Donne e la parte più buffa di questa storia è che lei accusava il corteggiatore di Gemma di essere falso.

Insomma, durante la nuova registrazione di Uomini e Donne del 27 novembre non ci si annoia affatto.