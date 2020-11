Un cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne è risultato essere positivo al covid. L’annuncio ha spiazzato il pubblico di canale 5.

Uomini e Donne è una delle poche certezze che il pubblico del piccolo schermo ha in questa vita, visto che non importa quello che accade nel mondo ma il dating show di Maria De Filippi sarà sempre puntuale iniziando una nuova puntata alle 14:45. Non si può dire lo stesso per i suoi protagonisti però.

I fan del programma, che ieri sono venuti a conoscenza del grave lutto di Anna Tedesco, da qualche tempo, infatti, hanno notato l’assenza di un cavaliere in studio e si sono chiesti come mai non appaia più da qualche tempo nel parterre, sospettando che la redazione abbia deciso di interrompere la sua permanenza in studio. Per questo motivo hanno scelto di scrivere al diretto interessato, Nicola Mazzitelli, chiedendogli il motivo di tale assenza e lui non ha esitato nel rispondere.

La redazione non ha assolutamente cacciato Nicola e lui non ha tantomeno scelto di abbandonare il parterre del Trono Over, purtroppo è risultato positivo al covid e per questo motivo, fin quando non guarirà totalmente dal virus, è costretto a restare in isolamento.

Nicola Mazzitelli di Uomini e Donne è positivo al coronavirus e sul suo profilo Instagram ha spiegato che non si sottoporrà ancora al secondo tampone per verificare il suo stato in quanto sta ancora parecchio male.

Nicola Mazzitelli di Uomini e Donne positivo al covid: come sta ora

Nicola Mazzitelli sul suo profilo Instagram ha annunciato di essere positivo al covid per questo motivo non ha più preso parte al Trono Over di Uomini e Donne.

“In molti mi state chiedendo come mai io sia sparito, sia dalla trasmissione sia dai miei profili social” ha esordito il cavaliere, che era assente anche durante la puntata andata in onda ieri, dove c’è stato uno scontro tra Gianni e Aurora. “Oggi ho intenzione di spiegarvi il motivo di questo comportamento: ho il covid” ha annunciato su instagram. “Sono positivo da 11 giorni. Domani avrei dovuto fare il tampone, ma non lo farò“ ha spiegato.

“Non lo farò semplicemente perché non sto bene, quindi ho intenzione di ripeterlo direttamente settimana prossima” ha proseguito. “Per questo motivo non compaio più in televisione o non sono attivo più come prima sul mio profilo social” ha ammesso Nicola Mazzitelli di Uomini e Donne. “Non vi nascondo che sto vivendo una situazione un po’ critica, ma ne prossimo giorni vedremo se sto meglio e in base ai risultati decideremo cosa fare” ha poi concluso amareggiato. “In questo momento devo solo pensare a stare bene ed ho scelto di allontanarmi da ogni cosa” ha aggiunto. “E’ arrivato il momento di pensare un po’ a me stesso”.

Nicola di Uomini e Donne è positivo al covid e purtroppo non sembra stare bene. Noi non possiamo che fargli un grosso in bocca al lupo e che possa presto guarire da questo terribile male.