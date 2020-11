Maria De Filippi, nella registrazione di Uomini e Donne del 27 novembre, farà una precisazione su Davide Donadei prossimo alla scelta.

Uomini e Donne rimane l’unica certezza di questo 2020, tutto da dimenticare, che non delude mai le aspettative del pubblico del piccolo schermo. Nemmeno i protagonisti del Trono Classico, che durante la registrazione del 27 novembre non se ne sono stati certo a guardare i loro colleghi del Trono Over.

Durante il corso della registrazione, come riportato da Il Vicolo delle News, Maria De Filippi farà notare al tronista Davide Donadei che lui è molto più vicino alla scelta di quanto in realtà lui voglia far credere a se stesso, in quanto è rimasto con solo due corteggiatrici e non ha alcuna intenzione di conoscere nessun’altra, visto che ha eliminato Valeria.

Davide, dopo la sfilata choc di Gemma, eliminerà la sua corteggiatrice in men che non si dica, in quanto ha sentito Giorgio, il corteggiatore di Sophie Codegoni, dire ad altri ragazzi che lei non faceva altro che guardarlo con insistenza e per questo motivo lui non solo non ha voluto portarla in esterna, ma l’ha anche eliminata. Lei si è molto arrabbiata, ma al tronista non si è scomposto più di tanto. Per questo motivo Maria De Filippi ha fatto una precisazione su Davide a Uomini e Donne, ma le sorprese non sono finite qui.

Armando Incarnato furioso a Uomini e Donne: lite con Lucrezia

Durante il corso della registrazione di Uomini e Donne del 27 novembre, altri grandi protagonisti sono stati Armando Incarnato e Lucrezia. I due, dopo aver provato a ricucire il loro rapporto, provando a mettere da parte le loro incomprensioni, hanno finito con il litigare in studio. Il motivo?

Il cavaliere non ha apprezzato che mentre mangiavano ad un self service lei sia andata a chiedere al ragazzo della reception se ci fosse del vino e quando quest’ultimo le ha risposto di no e le ha offerto di accompagnarla all’alimentari vicino per prenderlo, lei abbia accettato senza battere ciglio. Armando ha trovato il gesto di Lucrezia irrispettoso. Gianni Sperti, dopo che una dama è stata smascherata in studio, ha subito rimproverato il cavaliere partenopeo, sottolineando quanto il suo pensiero sia antiquato in quanto la dama non ha fatto nulla di male, se non andare a prendere del vino che lui voleva, ma Incarnato non è sembrata una spiegazione sufficiente per averlo lasciato da solo al tavolo.

Armando e Lucrezia a Uomini e Donne riusciranno a superare le loro incomprensioni o sarà l’ennesima delusione per entrambi? La storia ci ha insegnato che le minestre riscaldate non durano tanto, ma staremo a vedere.

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 27 novembre promettono una puntata ricca di colpi di scena, una di quelle che tanto piace al pubblico del piccolo schermo. Non ci resta che attendere che la messa in onda che di solito, dalla registrazione, arriva nel giro di qualche settimana o meno.