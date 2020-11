Fabrizio Corona ha preso di mira i Ferragnez: i commenti offensivi sulla loro vita sessuale e sulla frigidità di Chiara Ferragni.

Il suo ultimo libro, edito da La Nave di Teseo, si intitola Come Ho Inventato L’Italia e ha suscitato un po’ di ilarità diffusa, soprattutto per la copertina non esattamente pudica che Fabrizio ha scelto per la sua opera letteraria autobiografica.

Al fine di promuovere l’uscita del libro Fabrizio sta rilasciando una serie di interviste durante le quali ha deciso di fare rivelazioni scottanti e scandalose per attirare l’attenzione della stampa e, probabilmente, anche l’indignazione dei personaggi famosi coinvolti in quelle affermazioni.

Stavolta a essere presi di mira sono dei veri e propri pezzi da novanta della società VIP italiana: Chiara Ferragni, Fedez e Simona Ventura.

Fabrizio Corona: “I Ferragnez fanno sesso una volta ogni due mesi”

Come Fabrizio Corona sia entrato in possesso di informazioni estremamente riservate, relative alla vita sessuale di Chiara Ferragni e suo marito Fedez non è dato sapere. Molto probabilmente però Fabrizio sta utilizzando il suo istinto da ex re del gossip più che delle prove certe e delle informazioni verificate.

Le parole che Fabrizio ha pronunciato davanti al giornalista che lo ha intervistato per Mow sono state: “Se fossi stato un agente di fotografi come lo ero primo avrei sicuramente portato a casa qualche foto compromettente di Fedez. Fedez la ch*****à una volta ogni due mesi, a lei di fare l’amore non frega niente“.

Con questa dichiarazione Corona ha voluto sottintendere che Fedez tradisca la Ferragni a causa del fatto che sua moglie non sia troppo interessata al sesso e che, se qualcuno si prendesse la briga di seguire ogni giorno il rapper, scoprirebbe il trentenne a “intrattenersi” con signorine meno frigide di sua moglie.

Come se già queste affermazioni non fossero offensive, Corona si è spinto molto oltre, arrivando a etichettare tutta la famiglia Ferragnez come una gigantesca finzione studiata a tavolino.

“Secondo me sono andati veramente in quelle cliniche dove scegli tutto del bambino. La seconda figlia nascerà sicuramente bionda con gli occhi azzurri. Per loro i figli sono un progetto editoriale, così possono coprire tutti i target” ha sostenuto Corona.

La cosa risulta comunque un po’ strana dal momento che Corona utilizzò le stesse parole per descrivere la sua paternità, almeno al principio.

L’ex re dei paparazzi affermò infatti che, quando Nina Moric rimase incinta, lui visse suo figlio come un progetto editoriale, cioè un altro strumento per far parlare di sé e della sua famiglia. Corona ha affermato che tutti gli errori commessi e soprattutto gli anni trascorsi in carcere gli hanno fatto comprendere quanto sbagliato sia stato quel comportamento e lo hanno spinto a recuperare il rapporto con Carlos.

Come si sono accorti in molti, evidentemente Corona ha avuto una ricaduta: il profilo Instagram di Carlos, creato senza il consenso della madre del ragazzo (che al tempo era minorenne) è stato gestito a lungo da Fabrizio e dalla sua squadra per creare un’immagine di Carlos che fosse la fotocopia di quella paterna. Anche i follower del profilo se ne accorsero, lasciando moltissimi commenti in cui consigliavano a Carlos di liberarsi dell’influenza di suo padre, consiglio che poi il ragazzo aveva seguito tornando da sua madre.

Tornando alle malignità sul conto dei VIP che Corona ha distribuito nel corso della sua intervista, Fabrizio ne ha avute anche per Simona Ventura, la quale secondo l’ex agente sarebbe in una difficile situazione economica. “La Ventura fatica ad arrivare a fine mese. Voglio dire, la Ventura!”

Le considerazioni su Super Simo sono inserite in realtà in un discorso molto più ampio in merito a Lele Mora e al suo inevitabile declino. Per Corona Mora si atteggia ancora come se fosse uno degli uomini più influenti d’Italia, mentre tutti coloro che costituivano la sua rete di conoscenze negli anni d’oro (Ventura inclusa) sono personaggi inevitabilmente in declino.

I rapporti tra Lele Mora e Fabrizio Corona sono sempre stati molto stretti, addirittura “intimi” secondo una certa versione dei fatti, quindi Corona sa perfettamente di cosa sta parlando.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

Secondo Fabrizio, però Lele Mora dovrebbe rendersi conto che il suo regno è finito e dovrebbe smettere di rendersi ridicolo.

Che anche Corona debba seguire il suo stesso consiglio?