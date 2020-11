Casi Coronavirus in Italia: i dati aggiornati al 28 Novembre

Leggiamo insieme il bollettino di oggi, 28 Novembre sul numero dei contagi, dei nuovi positivi, dei ricoverati e della situazione in generale sul Coronavirus in Italia. Dati in aggiornamento.

Siamo in attesa del bollettino di oggi, 28 Novembre diramato dal Ministero della Salute in collaborazione con la Protezione civile. Non appena i dati saranno disponibili aggiorneremo il presente articolo per comprendere a 360° la situazione in Italia.

Nel dettaglio, secondo i dati resi pubblici ogni giorno intorno alle 17.00 possiamo analizzare l’incremento di casi positivi al coronavirus rispetto alla giornata precedente, il numero di casi totali, i deceduti, i dimessi guariti.

Inoltre sarà possibile analizzare nel dettaglio i positivi al Coronavirus distinti – secondo il bollettino – in ricoverati con sintomi, in terapia intensiva, in isolamento domiciliare, totale degli attualmente positivi.

Indubbiamente ogni dato – secondo una tabella a doppia entrata – riporta il totale distribuito per singola regione d’Italia e il totale distribuito per ogni singola categoria analizzata.

Casi Coronavirus in Italia: ecco il bollettino di oggi – in aggiornamento

Prima di analizzare regione per regione parliamo di qualche dato in generale sulla situazione Coronavirus in Italia.

Casi Coronavirus: i dati relative alle regioni in top 3 – in aggiornamento

Adesso analizziamo insieme i dati regione per regione delle tre regioni in top tre per numero di casi (in ordine decrescente)

Casi Coronavirus: incremento di casi rispetto alla giornata precedente – in aggiornamento

Adesso analizziamo insieme i dati regione per regione (in ordine decrescente):