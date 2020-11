By

Unghie a ballerina rosse, un classico che incarna il volto più passionale di una donna: scopri le migliori proposte dal web in una gallery ricca di spunti.

Dopo aver visto le unghie a ballerina bianche, le unghie a ballerina nere e tante altre varianti ci occupiamo oggi di quella più classica e, per così dire, focosa: le unghie a ballerina rosse.

Come abbiamo capito nel tempo, lo smalto rosso risulta veramente esser un classico senza tempo, una scelta sempre e comunque vincente che grazie alle sue numerose varianti e sfumature riesce ad accontentare veramente ogni genere di donna.

Quando poi il colore femminile per eccellenza incontra la manicure più provocante di sempre ecco che il risultato è semplicemente esplosivo. Guardate la gallery qua sotto per scoprirlo.

Unghie a ballerina rosse, le più belle da Pinterest

Il percorso alla scoperta delle unghie a ballerina ci ha più volte dimostrato come questa forma così particolare, definita dagli anglosassoni come coffin nails, con un parallelo decisamente meno allegro di quello scelto dalla lingua italiana, sia decisamente l’opzione perfetta per quelle donne che anche nel dettaglio ella manicure vogliono spiccare e sottolineare la loro carica sensuale ed energica.

Il matrimonio con lo smalto seducente per eccellenza, il rosso per l’appunto, non poteva allora che risultare particolarmente felice.

Ogni donna potrà poi declinare la nuance a suo piacere, optando per sfumature più scure, sempre molto popolari e di gran successo, o per varianti più accese, perfette per chi ama il rosso nella sua forma più pura.

Certo la scelta risulta esser di maggior impatto rispetto al classico nude o rosa, colori tipici delle unghie a ballerina (forse perché ricordano proprio il colore classico delle scarpe con la punta da danza classica), ma la resa sarà perfetta per tutte coloro che ricercano nel loro look dettagli all’insegna della femminilità più pura..

Qua sotto alcune foto dal web che speriamo possano ispirarvi: troverete manicure a tinta unita, con unghie a contrasto e anche con dettagli preziosi. A voi la scelta!