Scopri le più belle immagini dal web per le unghie a ballerina nere, tante proposte e informazioni per scoprire se è la manicure giusta per te.

Cercate una manicure discreta e all’insegna della semplicità? Be’ decisamente allora questo articolo non è ciò che fa al caso vostro.

Abbiamo già parlato delle unghie a ballerina nelle loro diverse varianti, soffermandoci più volte su come si tratti di una forma nata non solo per le grandi lunghezze ma anche e soprattutto per quelle donne che amano esser sempre al centro dell’attenzione, facendo sfoggio di tutta la loro grinta e sensualità.

Unghie per donne con la D maiuscola dunque e oggi le riscopriamo in una variante, se possibile, ancor più di forte impatto.

Unghie a ballerina nere, le più belle

Uniamo la seducente forma a ballerina a tutta la grinta dello smalto nero e otteniamo le unghie a ballerina nere, una vera e propria esplosione di grinta ed energia.

Che siano unghie a ballerina lunghe o unghie a ballerina corte, il nero sarà sempre e comunque una soluzione d’impatto da gestire o come manicure tinta unita o con accostamenti molto particolari.

Spesso la moda ci propone accostamenti del nero con oro e argento o, comunque, con effetti glitterati, soluzioni perfette per illuminare una nuance che risulterebbe altrimenti un po’ troppo cupa.

In molti optano però per soluzioni mat, un vero e proprio tocco raffinato quando si parla di nero, sia che lo si applichi su tutte le unghie che in accostamento a dettagli lucidi o a vere e proprie nail art.

Oltre a questo via libera a effetto marmorizzato, french, applicazioni in 3D e tutto ciò che la fantasia potrà suggerirvi. La necessità è solo una: non aver paura di essere le regine di qualsiasi uscita.

Pronte allora a mettervi in gioco con le unghie a ballerina nere? Qua sotto trovate alcune idee da cui potrete lasciarvi ispirare.