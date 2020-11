Tina Cipollari torna single: è finita la storia con il ristoratore Vincenzo. L’annuncio della bionda opinionista sui social.

Tina Cipollari è tornata single. Ad annunciarlo, con un messaggio pubblicato sulla sua pagina Instagram, è stata la stessa opinionista mettendo fine ai vari rumors sulla sua vita privata. La storia d’amore con il ristoratore Vincenzo è giunta al capolinea e Tina, pur non amando parlare della sua vita privata, ha scelto di farlo condividendo con i fans un momento particolare della sua vita.

Con Vincenzo, Tina faceva coppia fissa da diverso tempo al punto che si parlava anche di un probabile matrimonio. Una storia che, tuttavia, oggi è finita e Tina si ritrova ad essere “felicemente single”.

Tina Cipollari annuncia la fine della storia con Vincenso: “Sono tornata felicemente single”

Tornata a Uomini e Donne dopo aver trascorso un periodo di isolamento a casa avendo avuto contatti con una persona positiva, Tina Cipollari ha deciso di fare chiarezza anche sulla propria vita privata annunciando la fine della storia con Vincenzo.

“Eccomi qui, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, così come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata. Tra me e Vincenzo è finita, perciò, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita”, ha scritto Tina su Instagram.

Gli uomini della vita di Tina, dunque, oggi sono i suoi tre figli: Mattias, Gianluca e Francesco a cui dedica tutte le sue energie e attenzioni. La bionda opinionista di Uomini e Donne continua così a dividersi tra il suo ruolo di mamma e quello che ricopre nel programma di Maria De Filippi dove, anche in questa stagione, è protagonista di infuocati siparietti con Gemma Galgani la quale, in occasione del compleanno di Tina, ha anche fatto una richiesta bizzarra a Maria De Filippi.