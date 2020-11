Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi 12 novembre riportano in studio Riccardo Guarnieri, di nuovo alla ricerca dell’amore.

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 12 novembre confermano il ritorno di un grande protagonista del passato ovvero Riccardo Guarnieri. Chiusa definitivamente la storia con Ida Platano, Riccardo ha deciso di tornare in trasmissione per ricominciare la sua ricerca dell’amore. Sarà più fortunato stavolta?

Nel parterre femminile c’è ancora Roberta Di Padua con cui ha avuto una storia in passato e che sta vivendo un momento difficile con Michele Dentice che continua a non sbilanciarsi frequentando anche altre donne. Riccardo, dunque, si riavvicinerà a lei o cercherà di conoscere nuove persone? Le anticipazioni del 12 novembre, anticipate dal Vicolo delle News, tuttavia, non finiscono qui perchè, come sempre, ci sarà spazio anche per Gemma Galgani.

Uomini e Donne anticipazioni 12 novembre: Tina Cipollari in isolamente, Gemma di nuovo con Biagio

Non solo il ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne nella puntata del 12 novembre. Ad animare lo studio, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, sarà come sempre Gemma Galgani. Prima del momento dedicato alla dama di Torino, però, ci sarà spazio per Tina Cipollari, assente in studio.

La bionda opinionista, essendo entrata in contatto con una persona positiva, è in isolamento, ma ha deciso di partecipare alla trasmissione collegandosi dalla propria abitazione e non facendo mancare la sua presenza a Gemma la cui decisione scatenerà nuovamente la dura reazione della bionda opinionista.

La Galgani, infatti, nella puntata odierna del programma di Maria De Filippi, racconterà di essere uscita nuovamente con Biagio che, a sua volta, è uscito anche con Sabina. Il cavaliere, tuttavia, stavolta, annuncerà che deciderà entro una settimana se continuare a conoscere solo Gemma o Sabina.

La puntata, poi, dovrebbe continuare con Davide Donadei che è uscito in esterna con due nuove ragazze, Valeria e Silvia scatenando la dura reazione di Beatrice e Chiara che rappresentano, al momento, le sue preferite anche se continua a non sbilanciarsi. Infine, a sorpresa, il tronista pugliese spiazzerà tutti con una clamorosa decisione ovvero l’eliminazione di Rossana per la quale provava una forte attrazione. L’eiminazione di Rossana è un indizio per una futura scelta che appare sempre più vicina?