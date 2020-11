Le anticipazioni di Uomini e Donne del 25 novembre svelano la bizzarra richiesta mossa da Gemma Galgani alla padrona di casa.

Uomini e Donne è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani e non è l’unica cosa a tonare in tv. Finalmente Tina Cipollari è tornata in studio!

L’irriverente opinionista, dopo essere stata assente qualche settimana perché in auto isolamento fiduciario per essere stata in contatto con una persona positiva, ha finalmente fatto ritorno e non in un giorno qualsiasi, ma in quello del suo compleanno!

Per l’occasione, infatti, la redazione ha scelto di farle recapitare una torta, facendole spegnere le candeline con il pubblico in studio e tutti i protagonisti del parterre. Il momento sarà apprezzato da tutti, ma non da Gemma Galgani. Quest’ultima, dopo che Tina, che ha ricordato la scomparsa di Maria S sui social, ha spento le candeline, ha chiesto alla padrona di casa di poter fare via la torta per paura che lei possa lanciargliela fatta come già successo in passato.

L’opinionista si è radicalmente opposta a questa scelta, in quanto le ha detto di poter stare tranquilla in quanto non ha nessuna intenzione di sprecare la sua torta per lei e da questo momento, come potete tranquillamente immaginare, le due hanno iniziato a dirsele di tutti i colori!

Tina Cipollari ha festeggiato il compleanno a Uomini e Donne, ma non tutti gli auguri ricevuti sono stati graditi.

Uomini e Donne anticipazioni 25 novembre: ritorno di fiamma al Trono Over

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 25 novembre ovviamente vanno ben oltre le liti, che in fondo tanto piacciono al pubblico del piccolo schermo, tra Gemma e Tina per spostarsi ad un, forse tanto manco inatteso, ritorno di fiamma tra due vecchie conoscenze del Trono Over. Di chi stiamo parlando? Di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua!

I due si erano già frequentati in passato, ma le cose non erano andate come sperato, visto che lei gli mollò un ceffone durante il corso della puntata e lui scelse di concentrarsi unicamente su Ida Platano, a cui fece anche una proposta di matrimonio ma la loro relazione ormai è finita da tempo.

Roberta e Riccardo ci riprovano a Uomini e Donne. Anche se dalle ultime registrazioni sono emersi i primi problemi tra loro. Nulla di particolarmente insuperabile, ma i due riusciranno a mettere fine alle loro divergenze e a potare il loro rapporto ad uno step successivo? Non ci resta che attendere le nuove puntate per saperne di più su come andranno le cose tra loro.

Qualcosa sta cambiando… e noi non vediamo l’ora di vedere cosa accadrà nella puntata di oggi di #UominieDonne! Intanto venite con noi nel backstage per sentire cosa ci hanno detto i tronisti🎥 ▶️ https://t.co/dylDYGoL4Y — Witty TV (@WittyTV) November 25, 2020

La puntata di Uomini e Donne di oggi sembra promettere un pomeriggio ricco di colpi di scena, che sicuramente non farà annoiare il pubblico del piccolo schermo di fronte alle avventure sentimentali dei protagonisti più amati di sempre.