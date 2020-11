Denti ingialliti: ecco come farli brillare con il makeup

Con il makeup giusto anche chi ha denti ingialliti potrà sfoggiare il suo miglior sorriso. Scopriamo quali prodotti mimetizzano meglio questo inestetismo.

Se siete tra le persone che hanno uno smalto dentale piuttosto scuro e ingiallito, niente paura, il makeup può venirvi incontro con diverse soluzioni che aiutano a ‘mimetizzare’ questo inestetismo, cruccio di molte donne che vorrebbero applicare il loro rossetto preferito senza paura di enfatizzarlo.

Chi ha denti gialli, non dovrà rinunciare nemmeno al rossetto rosso, se è della giusta tonalità. Scopriamo tutte le strategie che il makeup ci mette a disposizione per neutralizzare il colore giallo dei denti.

Perché i denti si macchiano di giallo

I denti ingialliti non appartengono soltanto alla categoria dei fumatori e dei consumatori di caffè e te, ma la causa può risiedere anche in altri fattori. Per esempio la causa potrebbe essere un deposito di placca e tartaro o anche un carie, che come primo sintomo sviluppa delle macchie gialle sui denti.

Per prevenire l’ingiallimento dei denti è sempre bene evitare l’utilizzo e l’assunzione di sostanze che tendono a macchiarli, curare l’igiene orale e soprattutto fare una pulizia professionale ogni 6 mesi. Scopri anche I ‘must have’ per il makeup delle festività natalizie.

Il makeup giusto per neutralizzare i denti gialli

Il sorriso è davvero compromesso da una dentatura ingiallita, ma il makeup può davvero venirci incontro e aiutarci a ‘mimetizzare’ questa problematica con delle piccole strategie. Da evitare assolutamente tutte le tonalità calde e preferire invece, tutte le tonalità fredde e tendenti al blu.

Utilizzare i finish lucidi e satinati

Il finish sia del gloss che del rossetto lucido, enfatizzano le labbra mettendo in secondo piano la dentatura. In particolare il gloss azzurro, risulta essere davvero vincente rispetto a questo inestetismo.

Utilizzare rossetti e gloss dalle tonalità fredde

Tutti i rossetti dal rosso al rosa, nelle tonalità fredde e soprattutto che contengano pigmenti blu saranno perfetti per incorniciare un sorriso tendente al giallo. Da evitare assolutamente le tonalità aranciate, i caramello e i corallo e soprattutto tutte le tonalità violacee, che essendo complementari del giallo denterebbero ad enfatizzare la colorazione dei denti.

Perfette invece le tonalità di rossetto fredde e con un sottotono blu come, il prugna, il rosso magenta o il rosso fragola.

Il makeup è sempre il miglior alleato della bellezza di una donna, soprattutto per mimetizzare alcuni piccoli inestetismi. Scopri anche sopracciglia: come scegliere la forma giusta per ogni viso.